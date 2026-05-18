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El Horneo Alicante incorpora al internacional portugués Rafael Vasconcelos hasta 2028

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Alicante, 18 may (EFE).- El Horneo Alicante anunció este lunes la incorporación del internacional portugués Rafael Vasconcelos, lateral derecho procedente del Sporting Clube de Portugal, tras un acuerdo de cesión hasta 2028.

El jugador luso, de 18 años, puede actuar también como central y es habitual en las convocatorias de la selección júnior de Portugal, con la que fue subcampeón del mundo en 2025 y de Europa en 2024.

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Vasconcelos conquistó la Supercopa de Portugal con el Sporting en 2024 y está considerado una de las promesas emergentes del balonmano portugués.

El entrenador del conjunto alicantino, Roi Sánchez, definió al jugador como “rápido, valiente y con mucha electricidad”, y aseguró que encaja en el estilo de juego del equipo.

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“Creo que nos va a venir muy bien. En momentos de atasco puede darnos un soplo de aire fresco y agresividad ofensiva”, añadió.

El jugador agradeció al club español la confianza depositada en él y destacó la ambición del proyecto deportivo del Horneo Alicante.

“Voy a ayudar al máximo para que el club consiga sus objetivos”, indicó el internacional portugués.

El director deportivo del club, Abraham Rochel, destacó la juventud y proyección del jugador y agradeció al Sporting de Portugal su colaboración en el proyecto deportivo del Horneo Alicante para continuar con la formación del jugador. EFE

pvb/cta/ism

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EFE

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