El TNC arranca su nueva temporada con Sílvia Pérez Cruz y la cerrará con Angélica Liddell

Barcelona, 18 may (EFE).- Carme Portaceli ha presentado este lunes su sexta y última temporada como directora artística del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), bajo el lema 'Barcelona', que inaugurará Sílvia Pérez Cruz, en septiembre, mientras que Angélica Liddell la concluirá, en junio de 2027, con el estreno mundial de '00:01 La Creación'.

Pérez Cruz, los días 19 y 20 de septiembre, ofrecerá el concierto 'Repetir, repetir, repetir', con el que celebrará los diez años del álbum 'Vestida de nit', junto con el quinteto titular con que lo grabó, más un quinteto sustituto.

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Sobre la obra de Angélica Liddell, Portaceli ha avanzado que su nueva propuesta empezará la noche del 21 de junio del próximo año y se irá conformando a lo largo de siete funciones, hasta el día 27, ofreciendo en cada una de ellas una obra diferente.

La temporada 2026-2027 incluye 25 estrenos, más siete montajes del festival 'Barcelona Calling Oriente Medio', con ocho producciones propias, doce coproducciones nacionales e internacionales y doce compañías invitadas.

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En la Sala Gran, entre otras, se podrá ver la obra 'L'hostal de les tres Camèlies', de Mercè Rodoreda, con dramaturgia de Pablo Ley y dirección de Carme Portaceli; regresará 'La tercera fuga', de Victoria Szpunberg, que recalará en Madrid y París; y se programarán otros títulos como 'La Mare Coratge i els seus fills', de Bertolt Brecht, con Emma Vilarasau, dirigida por Josep Maria Mestres.

En la Sala Petita, abrirá temporada 'El Cadell', de Josep Maria Miró, y, posteriormente, ofrecerá 'Roig i violeta', con dramaturgia de Daniela Feixas y Magda Puyo, a partir de 'El temps de les cireres' y 'L'hora violeta', de Montserrat Roig, además de 'Nada (No res)', versión en catalán de la novela de Carmen Laforet, a cargo de Anna Maria Ricart, dirigida por Ricard Soler.

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Carme Portaceli ha explicado que desde que accedió el cargo pensó que debía dedicar una de sus temporadas a Barcelona, bajo la premisa de que un teatro y una ciudad "son puntos de encuentro", soñando desde joven, desde su Valencia natal, en venir a la ciudad que veía "cosmopolita" y que respiraba "libertad y luz", aunque el régimen político fuera el franquismo.

La programación 2026-2027 no significa que todas las obras que incluye se centren en la capital catalana, aunque tendrán relevancia autoras como Mercè Rodoreda, Montserrat Roig y Carmen Laforet.

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Su intención es hacer un "paseo" por la ciudad, "un recorrido artístico, filosófico, más que una suma de títulos, una suerte de dramaturgia" a lo largo de los próximos meses. EFE

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