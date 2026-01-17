Espana agencias

El Gobierno destaca su apuesta por la Educación en CyL con 1.300 millones, "más del doble de lo que hizo Rajoy"

Guardar

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha subrayado la apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por la Educación en Castilla y León, donde ha invertido 1.300 millones, "más del doble que en 2018".

Lo ha hecho en el marco de su intervención durante la clausura de la sectorial de educación que se ha celebrado este sábado en la localidad salmantina de Béjar, donde ha estado arropada por el secretario autonómico del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.

En este marco, la titular del ramo ha destacado que el Ejecutivo central ha puesto la Educación en el centro de su proyecto de país. "Esa es la apuesta y el rumbo que dan resultados al tener un sistema educativo más fuerte, inclusivo y justo que hace siete años", ha aseverado.

En Castilla y León, ha añadido la ministra, el resultado "se mide en datos concretos", un punto en el que ha detallado que con la inversión de 1.300 millones en la Comunidad, se han logrado "más recursos para los centros y más apoyo para el alumnado en la escuela pública".

Tolón ha hecho énfasis, además, en que se ha pasado de 76 a casi 119 millones en becas gracias al Gobierno de España, lo que ha permitido que más de 41.500 estudiantes puedan beneficiarse de ellas.

También ha asegurado que ha habido un gran avance en la educación de cero a tres años, ya que el Gobierno del PSOE ha invertido en Castilla y León más de 43 millones de euros para crear 4.100 plazas públicas gratuitas.

Por último, Tolón también ha destacado que la FP es la "gran apuesta de futuro" y que actualmente hay "49.000 estudiantes matriculados gracias a la transformación que se ha impulsado", además de destacar que en Castilla y León hay cinco centros de excelencia en los sectores estratégicos de futuro.

Por otro lado, en cuanto a las inversiones en Educación, Tolón ha indicado que Castilla y León "merece un proyecto educativo ambicioso y de futuro". "Esa es la convicción que define al socialismo y la mejor inversión que puede hacer un país", ha profundizado.

En cuanto a la candidatura de Carlos Martínez, la ministra ha asegurado que le falta "culminar" su carrera política como alcalde "para ser el de todos los castellanoleoneses".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Tolón reprocha a Feijóo que no tenga un modelo de financiación con números y para todos

Infobae

Bob Pop opta a la Alcaldía de Barcelona "sin hada madrina" y apelando al ADN de BComú

Infobae

Hallan el cuerpo calcinado de una persona en Ortuella (Bizkaia)

Infobae

Fallece un joven de 19 años al atragantarse con el gajo de una mandarina

Infobae

Azcón critica el "fervor incomprensible" de Alegría al modelo de financiación "que más perjudica a Aragón"

Azcón critica el "fervor incomprensible"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los motivos de la búsqueda

Los motivos de la búsqueda de alternativas a Sumar: la pérdida de votos según el CIS, el problema de la vivienda o la oposición a la OTAN

Sin avances claros en las negociaciones PP-Vox para la formación de gobierno en Extremadura

Un camionero que transporta 12.500 kilos de chocolate con un valor de 110.000 euros desvía la carga y la revende por 1.200 euros: condenado a 1 año de cárcel

El Ejército de Tierra incorpora los 40 primeros blindados VCR 8x8 Dragón tras la presión de Defensa por los retrasos

Estafados dos veces: la Justicia confirma la condena a una abogada que se apropió de fondos aportados por víctimas del fraude del Fórum Filatélico

ECONOMÍA

El precio máximo y mínimo

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este domingo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 2 de este 17 enero

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 17 enero

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Pitada masiva al Real Madrid:

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey