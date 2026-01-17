Espana agencias

Djokovic: "Cuando estoy sano creo que puedo ganar a todos"

Redacción deportes, 7 ene (EFE).- El serbio Novak Djokovic, ganador diez veces del Abierto de Australia, regresa a Melbourne, donde participa por vigésimo primera vez, confiado en sus posibilidades, con menos presión pero con la ambición por alargar un historial inigualable a pesar de asumir que está en el tramo final de su carrera y que no es el mismo que cuando estaba en plenitud.

"Es la vigésimo primera vez que estoy aquí. En el 2005 me clasifiqué por primera vez para un Grand Slam y jugué en la pista Rod Laver contra Marat Safin, que al final fue el campeón. Me encanta jugar en Australia", comenzó el ganador de veinticuatro Grand Slam.

El serbio, que llega a Melbourne sin haber disputado torneo alguno antes tras renunciar a jugar el de Adelaida, pretende reducir la presión. "Se habla mucho del vigésimo quinto Grand Slam, pero estoy centrado en lo que hago y no en lo que podría hacer. Haber ganado veinticuatro no está mal. Siempre hay presión, pero ahora no siento esa presión de ahora o nunca, de triunfar o fracasar. Estoy feliz y agradecido de tener otra oportunidad sobre todo aquí".

Djokovic recordó el buen nivel que ha mostrado siempre, especialmente en los últimos años a pesar de no lograr el título y reconoció que tanto el español Carlos Alcaraz como el italiano Jannik Sinner están un peldaño por encima.

"En los últimos años he jugado semifinales. Tuve una gran victoria contra Alcaraz el año pasado. Cuando estoy sano creo que puedo ganar a todos. Aún tengo motivación. Asumo que Sinner y Alcaraz están a otro nivel, pero me gustan los desafíos e intento aprovechar las oportunidades que tengo", indicó Djokovic, que iniciará su andadura por la presente edición del Abierto de Australia ante el español Pedro Martínez el lunes.

Djokovic reconoció que respecto a Alcaraz y Sinner le falta ya "un poco de fuerza en las piernas en los tramos finales de los Grand Slam. Doy lo mejor de mi. Perdí tres de cuatro semifinales contra Sinner y Alcaraz. Todos sabemos que son los dominadores del tenis ahora y lo buenos que son. Soy el número cuatro del mundo y no estoy preocupado por eso", dijo.

"No puedo quejarme de nada. He batido casi todos los récords y agradezco al tenis haber podido vivir un sueño, viajar por el mundo... El éxito es mi mayor motivación, pero no es lo único: la gente, el amor por el juego, la adrenalina al salir a la cancha", destacó.

"Ahora, con frecuencia, me preguntan por la retirada, pero aquí estoy, compitiendo. Cuando lo tenga claro, lo anunciaré y luego se podrá hablar de la despedida. Ahora sigo siendo el número cuatro del mundo y compito contra los mejores", recordó Djokovic.

"Mi prioridad es cuidar mi cuerpo. Intento llegar en condiciones a cada partido, no malgastar energías. Espero tener más oportunidades de jugar contra ellos", añadió el serbio de 38 años, que renunció al torneo de Adelaida y llegó a Melbourne directamente.

"Necesitaba tiempo extra para recuperarse del último partido del 2025. Ahora me siento bien y con ganas de competir", insistió.

Novak Djokovic también se refirió a su marcha del sindicato de jugadores, la PTPA, asociación de tenistas opuesta a la ATP, que fundó en su día con el canadiense Vasek Pospisil.

"Vasek y yo pusimos toda la energía en fundar la PTPA en 2020 y lo hicimos con la idea de dar a los jugadores más voz y contribuir a aumentar el número de jugadores que pudieran vivir a costa de este deporte. La lucha estaba en el primer y segundo nivel del tenis profesional. Esa era mi intención cuando lo fundamos. Entonces yo era el número uno del mundo. Siempre he intentado usar mi influencia para bien para impulsar a los jugadores de menor rango, para que sus voces se escuchen", recordó. Fui presidente del Consejo de jugadores de la ATP durante años y sé como funciona el sistema y sigo creyendo que necesita cambiar tanto en su estructura como en su funcionamiento", puntualizó.

"Fue una decisión difícil dejar la PTPA, pero tuve que hacerlo porque sentía que se abusaba de mi nombre. Tenía la impresión de que, siempre que la gente piensa en la PTPA, piensa que es mi organización, lo cual fue un error desde el principio. Se suponía que esta era una organización de todos los jugadores. Tampoco me gustó el rumbo que estaba tomando la directiva de la PTPA, así que decidí dimitir. Aun así, les deseo lo mejor", concluyó Djokovic. EFE

EFE

