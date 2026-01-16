Espana agencias

Niina Petrokina revalida el título y da a Estonia el segundo oro europeo de su historia

Guardar

Redacción Deportes, 16 ene (EFE).- La estonia Niina Petrokina volvió a demostrar un dominio casi absoluto en los Europeos de patinaje artístico, en Sheffield (Reino Unido), y revalidó el título continental que logró en 2025 para darle el segundo oro de la historia a su país.

Petrokina superó en casi 25 puntos a la segunda clasificada con un ejercicio libre por encima de todos los demás tanto en dificultad técnica como en ejecución e interpretación.

Desde su primera combinación, de doble Axel y triple 'toe loop', dejó claro que los campeonatos continentales están hechos para ella. Terminó el programa con 145,53 puntos (mejor marca de su carrera) para un total de 216,14, mejorando en casi ocho la nota que obtuvo en 2025.

En cambio, la plata no se correspondió con el resultado del programa corto. La belga Loena Hendrickx aspiraba a mejorar sus prestaciones del anterior ejercicio, en el que finalizó en quinta posición, para acercarse a las medallas, y se benefició de los errores de Anna Pezzetta y Nina Pinzarrone, que llegaban con ventaja al ejercicio libre.

La campeona de Europa en 2024 estuvo a la altura de la ocasión, recuperada de los problemas físicos que la lastraron en 2025, y solo cometió un error en todo el ejercicio al apoyar una mano en el hielo durante una combinación. Los 127,92 puntos que sumó (tercer mejor programa libre) permitieron a la belga terminar en segunda posición, con una puntuación acumulada de 191,26.

En la lucha por el bronce, Lara Naki Gutmann era la 'tapada' de las italianas. Quedó por detrás de su compatriota Anna Pezzetta en el programa corto, pero demostró en el libre por qué es la vigente campeona de Italia.

Fue de menos a más en la ejecución, especialmente en los saltos, y terminó añadiendo nuevas dificultades a su programa previsto. Los 123,12 puntos que obtuvo, sumados a los 63,75 del anterior ejercicio, la llevaron hasta la tercera posición con 186,87.

La 'pequeña' medalla de plata en el programa libre fue para la georgiana Anastasiia Gubanova, que pudo resarcirse de un programa corto repleto de fallos.

Gubanova, campeona continental en 2023 y subcampeona los dos años siguientes, completó un ejercicio de mucha dificultad técnica sin errores y terminó llorando sobre el hielo, aplaudida por el público de Sheffield. Los 128,19 puntos que sumó, para un total de 184,36, le permitieron terminar en quinta posición general.

La española Ariadna Gupta, que participaba en esta categoría, no se clasificó para el programa libre. En su debut en un campeonato de Europa, terminó en la vigésima novena posición de un total de 38 patinadoras, con 46,76 puntos, cerca de su mejor marca de la temporada (47,74). EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

0-2. El Girona gana al Espanyol con dos penaltis de Vanat

Infobae

1-0. Fullkrug, al rescate

Infobae

Lautaro y el Arsenal, aún más líderes

Infobae

1-0. Pape Gueye corona a Senegal en una final al borde del escándalo que condena a Brahim

Infobae

Protección Civil y el 112 informan a los familiares de los afectados en Atocha

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del descarrilamiento de

Última hora del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba: Andalucía redistribuye sangre hacia Córdoba y Jaén para atender a los heridos

Juanma Moreno, “muy preocupado” ante el descarrilamiento de dos trenes mientras Óscar Puente dice: “El impacto ha sido terrible”

Al menos diez muertos y un centenar de heridos tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba)

Salvador Illa permanecerá dos semanas ingresado en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona por una pérdida de fuerza en las piernas de origen desconocido

Mercadona tendrá que indemnizar con 30.000 euros a una trabajadora a la que no pagó la prima anual como represalia por su afiliación sindical

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los nuevos números ganadores este 18 de enero del 2026

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 este domingo 18 de enero del 2026

Un experto explica cuánto cuesta mantener la Sagrada Familia abierta: “Vas a flipar”

Triplex de la Once, Sorteo 3: resultados ganadores del 18 enero de 2026

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival