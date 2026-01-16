Espana agencias

El CYL Iberians se clasifica para la final tras sufrir (24-19) frente al Delta

Xavi Ramos

Palencia, 16 ene (EFE).- El CYL Iberians selló este viernes su clasificación para la final de la 'Rugby Europe Super Cup' al derrotar al Delta de Países Bajos por 24-19 en La Nueva Balastera de Palencia, en una semifinal marcada por la igualdad, la intensidad y un desenlace de máxima tensión.

El conjunto castellano-leonés, invicto hasta el momento en la competición, asumió desde el inicio la iniciativa, con un juego ordenado y dominio territorial. Esa superioridad inicial se tradujo pronto en puntos, en el minuto 5, con una acción colectiva bien construida que culminó con el ensayo Beltrán Ortega para adelantar al Iberians y con la siguiente transformación de Iñaki Mateu.

El conjunto neerlandés, lejos de verse superado, fue creciendo con el paso de los minutos y equilibró el duelo con posesiones largas y presión constante. La resistencia defensiva local sostuvo la ventaja durante buena parte del primer tiempo, pero su inferioridad numérica tras una tarjeta amarilla permitió al Delta encontrar el empate antes del descanso con un ensayo de Eelman y la transformación de Dolman.

Tras el paso por vestuarios, el Iberians volvió a acelerar el ritmo. Cuando apenas habían transcurrido tres minutos, una patada precisa de Mateu fue aprovechada de nuevo por Beltrán Ortega para firmar su segundo ensayo.

La reacción del Delta, sin embargo, no se hizo esperar y cinco minutos después, pese a la buena defensa del equipo español, aprovechó un error local en la salida para robar un balón y ensayar por mediación de Dolman.

Cuatro minutos más necesitaron los neerlandeses para ponerse por delante en una acción que no fue capaz de defender el CYL Iberians a pesar de su fortaleza. El ensayo de Slob fue además transformado por Dolman para poner un 12-19 a falta de veinte minutos para el final.

Pero esa difícil despertó al conjunto español, que sacó su garra y ya en el minuto 60 devolvió la igualdad al marcador con el ensayo de Pichardie aprovechando la fuerza local en los contactos, y la transformación de Mateu.

Aprovechando los buenos minutos del Iberians, Del Hoyo volvió a culminar el empuje local para ensayar de nuevo y colocar el 24-19, que en esta ocasión no pudo transformar Mateu.

El CYL Iberians trató de sentenciar el partido, pero se vio abocado a defender su exigua ventaja ante los intentos del Delta, que rozó la línea de ensayo en el último minuto ante una agónica defensa local.

El triunfo permite a Castilla y León Iberians acceder a la final de la 'Rugby Europe Super Cup', que se disputará el próximo fin de semana en Ámsterdam, y confirma el gran momento de un equipo que supo sufrir, resistir y decidir cuando el partido lo exigía.

El rival del conjunto español saldrá del vencedor de la otra semifinal que enfrentará este sábado en Lisboa al Lusitanos portugués y al Brussels Devils belga. EFE

xrp/ism

