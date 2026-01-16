El barco español, Los Gallos, no estará en la primera prueba de SailGP por un accidente

Redacción deportes, 16 ene (EFE).- Los Gallos Spain no estará en la salida de la primera prueba del Mundial SailGP que se disputará este fin de semana en Perth (Australia), debido a un incidente que sufrió el jueves y que causó "graves daños en el casco y la orza" del barco.

El piloto español Diego Botín señaló en declaraciones que recoge un comunicado del equipo: “Durante la segunda sesión de entrenamientos, en mitad de una maniobra, rompimos una caja de orza y tuvimos un golpe bastante fuerte”.

“Tenemos dañadas la caja, la orza y el casco del F50”. Por suerte, ninguno de los atletas del equipo resultó herido o lesionado", agregó el español.

El navegante cántabro dijo que las condiciones en aquel momento eran perfectas para la competición. El viento, conocido localmente como ‘Fremantle Doctor’, soplaba en rachas de hasta 40Km/h y generaba olas que potenciaban el espectáculo.

El equipo español comienza ahora una carrera para tratar de llegar a la prueba de Auckland, la segunda del Mundial, en Nueva Zelanda que se disputará entre el 14 y el 15 de febrero. EFE