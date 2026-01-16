Bruselas ve necesaria más inversión en infraestructura y almacenamiento eléctrico en la UE

Madrid, 16 ene (EFECOM).- La directora de Energía de la Comisión Europea (CE), Ditte Juul Jørgensen , ha señalado este viernes que son necesarias mayores inversiones en almacenamiento e infraestructuras en los próximos años en el sistema eléctrico europeo tras haberse centrado en generación.

Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, ha apuntado que le gustaría que hubiera mas inversión en el despliegue en la infraestructura y en el almacenamiento, unos mecanismos que son imprescindibles al dotar de flexibilidad al sistema.

Asimismo, ha señalado que hay que identificar los obstáculos, los cuellos de botella y trabajar en las herramientas para poder incrementarlas.

"Hemos recomendado a los estados miembros reducir el nivel impositivo para que la electrificación sea competitiva comparada con otras fuentes", ha señalado Jørgensen.

Asimismo, ha señalado que algunos países miembros incluyen en la factura de la electricidad algunos conceptos no relacionados con esta, por lo que desde Bruselas también recomiendan eliminar estos conceptos.

En este aspecto, la directora ha apuntado que es importante conseguir el "equilibrio" entre decisiones nacionales y europeas.

Por otra parte, preguntada por los sistemas de calefacción y refrigeración que funcionan en un gran porcentaje con combustibles fósiles, ha señalado que es una parte "esencial" y que está estrechamente relacionada con el plan de electrificación, porque esta sería la forma más "eficiente" de conseguir resultados.

"En el sistema actual ya cabe prestar apoyo a los hogares vulnerables, esto es una decisión nacional", ha señalado.

Respecto al inédito apagón que ocurrió en España en abril, Jørgensen ha señalado que hay que comprender exactamente qué pasó, para lo que se está realizando una investigación.

En este sentido, ha recordado que existe un informe fáctico elaborado por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-e) y que se espera contar con el informe final en primavera.

En su opinión, es necesario revisar las reglas europeas, aprender de las lecciones y cerciorarse de que se cuenta con las herramientas adecuadas. EFECOM