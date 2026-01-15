Espana agencias

Vox y el nieto del general Dávila piden la nulidad del cambio de nombre de calles 'franquistas' de Santander

La demanda presentada ante el juzgado sostiene que la modificación aprobada por el pleno se hizo sin respetar procedimientos adecuados ni normativa local, señalando además una aplicación incorrecta de la Ley de Memoria Democrática y cuestionando la seguridad jurídica

Guardar

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, expresó su rechazo a la modificación de nombres de calles en Santander durante su estancia en la ciudad, cuestionando además otras medidas como la implantación de la Zona de Bajas Emisiones. Garriga afirmó que el partido denunciará “todo aquello que vaya en contra del sentido común”, y criticó que las autoridades locales dediquen sus esfuerzos a cambiar denominaciones urbanas o imponer restricciones en la movilidad. A su juicio, los ciudadanos están más preocupados por situaciones económicas y de seguridad que por el nombre de las vías públicas. Estas declaraciones cobran relevancia en el marco de una demanda judicial relacionada con el reciente cambio de nomenclatura de más de una decena de calles asociadas al franquismo en Santander.

De acuerdo con la información recogida por el medio, Vox y Juan de Dios Ávila, nieto del general Dávila, han presentado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Santander una petición formal para anular el acuerdo alcanzado en el pleno municipal el 24 de abril de 2025, mediante el cual se acordó modificar la denominación de varias calles consideradas franquistas. Según consta en la demanda judicial, tanto el partido político como el descendiente del general argumentan que la decisión del pleno se fundamenta en “una indebida aplicación” de la Ley de Memoria Democrática.

El texto presentado al juzgado señala que el Ayuntamiento de Santander carece de normativa local específica, como una ordenanza municipal, que defina los procedimientos aplicables a la implementación de la Ley de Memoria Democrática a nivel local. Según publicó la fuente, los demandantes advierten que la aprobación del cambio de nombres se realizó “prescindiendo absolutamente de ningún tipo de procedimiento propio”, lo que, en su opinión, vulneraría los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica, además de afectar el principio de confianza legítima en la actuación de la administración pública.

Durante su intervención ante los medios en Santander, Garriga subrayó que los cántabros y los españoles, en su conjunto, enfrentan dificultades para llegar a fin de mes, mientras las prioridades políticas parecen enfocarse en asuntos como los nombres de calles o la restricción de la circulación. Reprochó a los responsables municipales que, en lugar de atender la inseguridad y las condiciones de vida, “pongan palos a las ruedas a la gente corriente”, incluyendo a transportistas y ciudadanos afectados por la mencionada Zona de Bajas Emisiones. En sus palabras, “lo que exigen es que sus políticos mejoren sus condiciones de vida, reduzcan la inseguridad creciente”.

En sus declaraciones, Garriga también instó a los principales partidos, Partido Popular (PP) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE), a incorporar hacia los órganos municipales y parlamentarios temas relacionados con el bienestar ciudadano. Sostuvo que Vox continuará defendiendo “el sentido común y el interés general” con la finalidad de preservar el bien común de toda la ciudadanía española, según recogió el medio.

El acuerdo impugnado afecta a más de diez calles de Santander que, según lo aprobado en el pleno municipal, cambiarían de denominación para cumplir con lo establecido por la normativa nacional respecto a la memoria democrática. Vox y el nieto del general Dávila colocan en cuestión tanto el fondo como las formas seguidas para ejecutar estas medidas, resaltando la ausencia de un marco normativo local así como lo que consideran una interpretación errónea de la legislación nacional aplicable.

La demanda, según detalló el medio, se apoya en la afirmación de que el cambio de nombre se realizó sin la existencia de una base normativa municipal concreta, lo cual llevaría a, según los demandantes, la vulneración de garantías jurídicas esenciales para el correcto proceder administrativo. La reclamación promueve así la revisión judicial del acuerdo adoptado por el pleno, buscando su nulidad mediante el argumento de la inexistencia de procedimiento reglado y la ausencia de competencias urbanísticas desarrolladas en la esfera local para este tipo de resoluciones.

En el contexto del debate sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática en administraciones locales, la demanda interpuesta por Vox y Juan de Dios Ávila plantea interrogantes respecto al margen de actuación municipal y la suficiencia de la legislación estatal para amparar este tipo de iniciativas cuando no existe regulación urbanística o administrativa propia. Según el texto presentado ante el juzgado y divulgado por la fuente, los demandantes sostienen que esta situación deja en entredicho los criterios de legalidad y seguridad, reclamando un pronunciamiento judicial que pueda sentar precedente de cara a futuros cambios en la toponimia urbana asociados a la memoria histórica.

La controversia en Santander refleja discusiones similares que, a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, se han generado en otros municipios del país respecto a cómo implementar las modificaciones de espacios públicos con referencias al franquismo, en ausencia de una regulación local clara. Vox, por su parte, enfatiza su postura de desacuerdo con la medida y asegura que proseguirá con acciones legales para impedir vías que, en su opinión, no cuentan con el respaldo normativo adecuado ni se ajustan a las prioridades de la ciudadanía.

Temas Relacionados

Cambio de nombre de callesVoxJuan de Dios ÁvilaIgnacio GarrigaSantanderEspañaFranquismoLey de Memoria DemocráticaPleno municipalPartido PopularEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El juez del 'caso Koldo' autoriza investigar cuentas de exdirectivos de Acciona y una empresa que cobró de Servinabar

El magistrado Leopoldo Puente habilita a la Guardia Civil para indagar transferencias sospechosas y movimientos financieros desde 2014, vinculados a exdirectivos y una cooperativa relacionada con una presunta red de adjudicaciones irregulares

El juez del 'caso Koldo'

Díaz insta a la UE a reaccionar ante la deriva de Trump y se muestra prudente sobre el envío de tropas a Groenlandia

Yolanda Díaz subraya la importancia de que la Unión Europea reaccione ante los movimientos de Trump y pide cautela sobre un eventual despliegue de fuerzas en Groenlandia, llamando a unidad y respeto al marco internacional

Díaz insta a la UE

Abascal reitera sus críticas a Alegría (PSOE) y pregunta "cuál es su función en las listas"

Santiago Abascal insiste en sus objeciones hacia la aspirante socialista aragonesa, cuestionando públicamente su rol dentro de la candidatura y desliza duras acusaciones sobre su postura ante casos recientes que afectan a la comunidad

Abascal reitera sus críticas a

Piden prisión para un hombre por abusar de una mujer y encerrar a un amigo para que no pudiera ayudarla

La Fiscalía reclama una condena de nueve años para el acusado, a quien responsabiliza de encerrar a un testigo y someter a una joven con discapacidad a una agresión, además de medidas de alejamiento y expulsión de España

Piden prisión para un hombre

El TS confirma la condena de año y medio a Ángel Rodríguez de la Borbolla por ayudas de los ERE al corcho

El TS confirma la condena
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cómo la baliza V16 pasó

Cómo la baliza V16 pasó de ser una promesa de seguridad vial a generar desconfianza entre los conductores: geolocalización, mapas públicos y retirada de homologación

Una venezolana residente en Estados Unidos logra la nacionalidad española por su origen judío tras años de negativas: realizó aportaciones económicas a la cultura sefardí

Estafar 200 millones de euros a inversores de criptomonedas: la Audiencia Nacional investiga a diez personas por blanqueo de capitales en la plataforma Arbistar

La Fiscalía Antidroga rechaza investigar a Zapatero por narcotráfico al considerar que la querella se basa en “conjeturas, suposiciones y deducciones infundadas”

Retrasos de más de una hora en la alta velocidad en Atocha: un tren parado bloquea las vías

ECONOMÍA

Récord de empleo en la

Récord de empleo en la OCDE: España destaca entre los países que más crece desde 2019

Las marcas blancas superan el 80% de ventas en Mercadona, Carrefour o Lidl y se posicionan como un “símbolo de consumo inteligente”

Resultados ganadores del Super Once del 15 enero

Una mujer denuncia a sus hermanos por la herencia millonaria de su madre tras donarles en vida inmuebles y dinero: el juez sentencia que no se lesionó la legítima

Triplex de la Once: comprueba el resultado del Sorteo 3 del jueves 15 de enero de 2026

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Racing de Santander y el FC Barcelona

Este será el camino de Carlos Alcaraz en el Open de Australia: rivales y retos rumbo a un título que aún no ha conseguido

Las noches más amargas del Real Madrid en Copa del Rey: un repaso a sus eliminaciones más recordadas

“Hemos tocado fondo estrepitosamente”: Las reacciones de Carvajal y Arbeloa tras la derrota en Albacete

Vallejo protagoniza la imagen de la histórica noche del Albacete: las lágrimas desconsoladas del jugador