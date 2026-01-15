Espana agencias

Sanidad publica las listas de admitidos a las pruebas de Formación Sanitaria Especializada

Guardar

Madrid, 15 ene (EFE).- El Ministerio de Sanidad ha publicado este jueves las listas definitivas de personas admitidas a las pruebas de Formación Sanitaria Especializada 2025-2026, que contempla un total de 12.366 plazas, un 3,5% más que en la edición anterior.

Han sido admitidas 35.503 personas, lo que supone un incremento del 10,7% respecto a la convocatoria 2024/2025, y el 74,28 por ciento de las personas admitidas son mujeres, según informa el Ministerio de Sanidad en su página web.

Por titulaciones la distribución de personas admitidas es la siguiente:

Personas solicitantes 2025/26

Personas admitidas

Personas no admitidas

% personas admitidas mujeres

Biología

1.386

1.338

48

72,27

Enfermería

11.297

11.204

93

87,94

Farmacia

1.484

1.474

10

77,27

Medicina

17.545

16.763

782

64,15

Psicología

4.113

4.016

97

81,27

Química

306

301

5

67,7

Física

413

407

6

46,93

TOTAL

36.544

35.503

1.041

74,28

En su nota, Sanidad destaca que "pese al incremento del número de solicitantes, se ha reducido el número de personas no admitidas en comparación con la convocatoria anterior".

Añade que se han tramitado más de 5.000 subsanaciones, "motivadas en su mayoría por la presentación de documentos por parte de los aspirantes que no se ajustaban a los requisitos establecidos en la convocatoria".

Las pruebas de acceso para las diferentes titulaciones, se informa en la nota de Sanidad, están previstas para el 24 de enero de 2025 y el llamamiento para el examen este año será a las 13.30h, para dar comienzo a las 14.00h.

"Las personas aspirantes que figuren como no admitidas en el listado definitivo -continúa la nota- podrán presentarse a la realización del ejercicio. No obstante, la corrección de la prueba quedará condicionada a la estimación del recurso de alzada que, en su caso, se haya interpuesto contra la exclusión".

La mesa y la sede de examen podrán consultarse en los listados definitivos de personas admitidas y no admitidas, publicados al efecto.

La información se puede consultar en la página web de Formación Sanitaria Especializada (https://fse.mscbs.gob.es/fseweb/view/index.xhtml)

Sanidad recuerda que el acceso a la documentación es exclusivo para los aspirantes y su difusión contraviene la normativa de protección de datos. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Hoy será noticia. Viernes, 16 de enero

Infobae

La producción de Petrobras aumenta 11 % y alcanza récord en 2025

Infobae

Saúl del Cerro: “Hemos competido bien, pero nos ha faltado acierto”

Infobae

Mario García: Tenemos que seguir en esta línea para conseguir nuestros objetivos

Infobae

Jesús Vázquez: “La Copa siempre ilusiona y estos partidos nos dan confianza”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox aparta a Ortega Smith

Vox aparta a Ortega Smith de su último alto cargo nacional en el Congreso

Julio Iglesias ficha al abogado que defendió a Cristiano Ronaldo, Cristina Cifuentes o Víctor de Aldama

España enfría una respuesta militar de la UE ante la posible anexión de Groenlandia: “Tenemos que respetar el orden jurídico internacional”

Cómo la baliza V16 pasó de ser una promesa de seguridad vial a generar desconfianza entre los conductores: geolocalización, mapas públicos y retirada de homologación

Una venezolana residente en Estados Unidos logra la nacionalidad española por su origen judío tras años de negativas: realizó aportaciones económicas a la cultura sefardí

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 15 enero

“La UE va a desaparecer”: Margarita Robles advierte de la necesidad de invertir en defensa para garantizar la continuidad del bloque

“Una maravillosa oportunidad en Madrid”: el piso de 17 metros cuadrados por 700 euros al mes que busca inquilino en el barrio de Malasaña

Consulta los ganadores del Sorteo 4 del Super Once hoy 15 enero del 2026

DEPORTES

Cuartos de final de la

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula