Sanidad publica las listas de admitidos a las pruebas de Formación Sanitaria Especializada

Madrid, 15 ene (EFE).- El Ministerio de Sanidad ha publicado este jueves las listas definitivas de personas admitidas a las pruebas de Formación Sanitaria Especializada 2025-2026, que contempla un total de 12.366 plazas, un 3,5% más que en la edición anterior.

Han sido admitidas 35.503 personas, lo que supone un incremento del 10,7% respecto a la convocatoria 2024/2025, y el 74,28 por ciento de las personas admitidas son mujeres, según informa el Ministerio de Sanidad en su página web.

Por titulaciones la distribución de personas admitidas es la siguiente:

Personas solicitantes 2025/26

Personas admitidas

Personas no admitidas

% personas admitidas mujeres

Biología

1.386

1.338

48

72,27

Enfermería

11.297

11.204

93

87,94

Farmacia

1.484

1.474

10

77,27

Medicina

17.545

16.763

782

64,15

Psicología

4.113

4.016

97

81,27

Química

306

301

5

67,7

Física

413

407

6

46,93

TOTAL

36.544

35.503

1.041

74,28

En su nota, Sanidad destaca que "pese al incremento del número de solicitantes, se ha reducido el número de personas no admitidas en comparación con la convocatoria anterior".

Añade que se han tramitado más de 5.000 subsanaciones, "motivadas en su mayoría por la presentación de documentos por parte de los aspirantes que no se ajustaban a los requisitos establecidos en la convocatoria".

Las pruebas de acceso para las diferentes titulaciones, se informa en la nota de Sanidad, están previstas para el 24 de enero de 2025 y el llamamiento para el examen este año será a las 13.30h, para dar comienzo a las 14.00h.

"Las personas aspirantes que figuren como no admitidas en el listado definitivo -continúa la nota- podrán presentarse a la realización del ejercicio. No obstante, la corrección de la prueba quedará condicionada a la estimación del recurso de alzada que, en su caso, se haya interpuesto contra la exclusión".

La mesa y la sede de examen podrán consultarse en los listados definitivos de personas admitidas y no admitidas, publicados al efecto.

La información se puede consultar en la página web de Formación Sanitaria Especializada (https://fse.mscbs.gob.es/fseweb/view/index.xhtml)

Sanidad recuerda que el acceso a la documentación es exclusivo para los aspirantes y su difusión contraviene la normativa de protección de datos. EFE