Espana agencias

Morant rechaza "la receta" de Jordi Sevilla para el PSOE porque cree que supone alinearse con el PP

Guardar

La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, ha rechazado este jueves "la receta" que propone el exministro Jordi Sevilla para el PSOE, al considerar que supondría tener que "estar de acuerdo con el Partido Popular". Además, ha sostenido que percibe "diferencias" entre Sevilla y ella en torno a "lo que significa la socialdemocracia".

Así lo ha manifestado después de que Sevilla haya publicado un texto en el que carga contra las políticas de "crispación", de bloques enfrentados y la dinámica "sanchismo-antisanchismo" que considera que ha impulsado el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Este mismo jueves, y también en València, Sevilla ha asegurado que dirigentes del PSOE estaban "todos informados" de sus planes de publicar este manifiesto, con el que quiere promover un debate crítico dentro del partido.

Morant, preguntada por la petición de Sevilla de bajar la crispación en la política española, ha afirmado que le parece "muy bien" y que se suma a esta solicitud, aunque no comparte "la receta" que plantea el también expresidente de Red Eléctrica.

"Básicamente --ha sostenido--, lo que viene a decir es que en el Gobierno de España no estamos proponiendo soluciones socialdemócratas, cuando es este Gobierno, junto con las organizaciones sindicales, quien ha aprobado y sigue aprobando la subida de las pensiones anualmente".

También ha destacado que fue "este Gobierno" el que subió el salario mínimo interprofesional o el que aprobó una reforma laboral "que hace que haya más personas trabajando que nunca en nuestro país, más mujeres que nunca".

"Igual es que Jordi Sevilla y yo tenemos diferencias en lo que significa la socialdemocracia", ha lanzado, y ha señalado: "Desde luego, quien no aprueba la subida de las pensiones, la reforma laboral y la subida del salario mínimo es el Partido Popular".

Y ha rematado: "Si lo que a mí me piden para ser socialdemócrata, según la receta de Jordi Sevilla, es que tenga que estar de acuerdo con el Partido Popular, que no quiere que esta sociedad progrese, tenemos conceptos diferentes de lo que es el Partido Socialista y de lo que es la sociedad democrática".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ayuso alerta del "desprestigio" de la Fiscalía y espera que sea "diligente" al estudiar "todos los abusos en Moncloa"

Ayuso alerta del "desprestigio" de

UCO pide al juez del caso Koldo investigar cuentas de exdirectivos de Acciona y una empresa que cobró de Servinabar

UCO pide al juez del

La reunión entre Sánchez y Feijóo será el próximo lunes por la tarde

La cita entre el jefe del Gobierno y el referente del mayor partido opositor ocurre tras casi un año sin diálogo, marcada por diferencias sobre Ucrania, el modelo autonómico y tensiones previas a elecciones en varias comunidades

La reunión entre Sánchez y

El Supremo responsabiliza tanto a fondos como bancos por las cláusulas abusivas de las hipotecas titulizadas

El Supremo responsabiliza tanto a

Interior dedica un nuevo capítulo de 'Tesoros Ocultos' al palacete de Castellana, sede del gabinete del ministro

Interior dedica un nuevo capítulo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Colombia lidera los permisos de

Colombia lidera los permisos de residencia por arraigo familiar en España: el 26% de los beneficiarios

El campo español convoca nuevas protestas contra el acuerdo UE-Mercosur y los recortes de la PAC

El Constitucional anula las dos sentencias del Tribunal Supremo que revocaron la promoción de Eduardo Rincón como fiscal de Sala de Menores

El Gobierno decidirá antes del viernes si envía tropas a Groenlandia: recuerda que hace “misiones de paz” y que su papel sería “reforzar la vigilancia”

Defensa ofrece casi 12.000 plazas para ser militar y llegar al compromiso de incremento de efectivos hasta 2029

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once del 15 enero del 2026

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 15 enero de 2026

Resultados de la Triplex de la Once: Sorteo 2 de este jueves 15 de enero

Uber Eats renuncia a seguir repartiendo con trabajadores autónomos tras la amenaza de denuncia de Trabajo

Triplex de la Once: jugada ganadora del Sorteo 1 de hoy jueves 15 de enero

DEPORTES

Este será el camino de

Este será el camino de Carlos Alcaraz en el Open de Australia: rivales y retos rumbo a un título que aún no ha conseguido

Las noches más amargas del Real Madrid en Copa del Rey: un repaso a sus eliminaciones más recordadas

“Hemos tocado fondo estrepitosamente”: Las reacciones de Carvajal y Arbeloa tras la derrota en Albacete

Vallejo protagoniza la imagen de la histórica noche del Albacete: las lágrimas desconsoladas del jugador

Jefté Betancor, de querer abandonar el fútbol y trabajar de electricista a héroe del Albacete ante el Real Madrid