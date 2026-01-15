IU pedirá en el Congreso instalar una placa en la Academia de Infantería de Toledo en recuerdo a presos del franquismo

Txema Fernández, concejal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Toledo, denunció la supresión de la partida de Memoria Democrática en los presupuestos municipales, una medida adoptada por el Partido Popular y Vox en la actual legislatura, según consignó el medio. El edil remarcó el incumplimiento de la ley en Toledo y destacó que la instalación de una placa en la Academia de Infantería representaría el primer avance en el reconocimiento a miles de presos sometidos a trabajos forzados durante la dictadura franquista. Fernández planteó que este gesto debe tener continuidad eliminando otros vestigios franquistas aún presentes en la ciudad. La noticia principal radica en la propuesta formal presentada por representantes de la izquierda, quienes solicitan la intervención urgente del Ministerio de Defensa para instalar una placa conmemorativa en la Academia de Infantería de Toledo, en memoria de los prisioneros del franquismo que fueron obligados a trabajar en la construcción de ese edificio militar entre 1941 y 1946.

De acuerdo con la información difundida por IU y recogida por el medio, el portavoz municipal de IU, junto con diputados nacionales del Grupo Plurinacional Sumar—coalición parlamentaria en la que está integrada Izquierda Unida—presentó el martes en el Congreso una Proposición No de Ley (PNL). El registro de la iniciativa pide que la Comisión de Defensa debata la colocación de la placa y que el Ministerio de Defensa adopte “con carácter inaplazable” las medidas necesarias para señalizar la Academia de Infantería como uno de los espacios donde el régimen franquista empleó reclusos políticos en trabajos forzados.

El texto de la PNL, tal como especifica Izquierda Unida en su nota de prensa y consigna el medio, propone que la placa incluya información concreta: el número aproximado de personas sometidas a estas condiciones de trabajo obligatorio y el periodo exacto en que ocurrió, esto es, entre 1941 y 1946. Los impulsores del texto consideran fundamental garantizar una memoria histórica “basada en la verdad, la justicia y la reparación” para las víctimas de la represión franquista.

Según documenta el medio, la solicitud se fundamenta en el artículo 32.1 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que obliga a la Administración General del Estado a promover el reconocimiento y la reparación de quienes fueron obligados a realizar trabajos forzados. Entre las acciones previstas en la normativa figura la señalización de los lugares asociados a estos hechos para que puedan ser identificados y recordados por las generaciones actuales y futuras.

El registro de la propuesta fue realizado por el vicepresidente segundo de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, Félix Alonso Cantorné, y el portavoz adjunto de la Comisión de Política Territorial, Francisco Sierra Caballero. Ambos estuvieron acompañados por Txema Fernández y el coordinador provincial de IU en Toledo, Jorge Vega, quienes remarcaron la importancia de identificar la Academia de Infantería como parte de la política de memoria democrática establecida en la legislación española.

Izquierda Unida señala que la Academia de Infantería de Toledo fue levantada a partir de 1941 tras la destrucción del antiguo Alcázar durante la Guerra Civil, empleándose mano de obra de presos políticos hasta 1946. La organización sustenta su propuesta en la documentación histórica y en las disposiciones de la Ley de Memoria Democrática, incidiendo en que la instalación de la placa representaría un acto de justicia y reparación, así como una forma de visibilizar aquellos hechos ante la sociedad actual.

En la nota informativa, los representantes del grupo de izquierdas subrayaron que la colocación de la placa pasaría a formar parte de los actos de reconocimiento establecidos por la ley, junto con otras medidas ya aplicadas en distintos puntos del país. Según informó el medio, la petición de IU busca una respuesta inmediata, porque consideran imprescindible que el Ministerio de Defensa actúe en cumplimiento de la ley para no seguir posponiendo el reconocimiento de las víctimas.

El propio Fernández, según recogió el medio, relaciona la propuesta con el contexto municipal, señalando las dificultades para avanzar en la reparación y visibilización de la memoria histórica tras los recientes cambios en los presupuestos municipales, donde se han eliminado partidas específicas destinadas a estos fines. El concejal insistió en que el Ayuntamiento de Toledo debe cumplir con la legalidad vigente y avanzar hacia la retirada completa de los símbolos y vestigios franquistas aún existentes.

Las acciones contempladas por IU, reportó el medio, no se limitan únicamente a la colocación del distintivo conmemorativo en la Academia de Infantería. Al igual que en otras ciudades, la organización apuesta por una intervención más amplia a nivel local, lo que incluiría la identificación y la eliminación de símbolos relacionados con el franquismo en el espacio público, conforme a la legislación adoptada tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática.

La propuesta registrada en el Congreso persigue que el debate sobre la señalización de la Academia de Infantería tenga lugar en la Comisión de Defensa y que, tras su aprobación, el Ministerio de Defensa articule cuanto antes la instalación de la placa. De conseguirlo, este reconocimiento institucional serviría para recordar a las víctimas de trabajo forzado y para fomentar el conocimiento público de lo sucedido durante ese período histórico.

Según informaciones recogidas en los documentos presentados, el número de personas obligadas a trabajar en estas condiciones a lo largo del período señalado representa uno de los episodios más destacados del uso de mano de obra de prisioneros políticos en la posguerra española. IU defiende que la visibilización de estos hechos y el recuerdo público de los mismos son elementos claves para cumplir de manera efectiva el mandato legal y para garantizar el derecho a la memoria de las víctimas y sus familiares.

La iniciativa, consignó el medio, se enmarca en el trabajo que diversas entidades políticas y sociales desarrollan en favor del reconocimiento y la reparación hacia quienes sufrieron represión y trabajos forzados durante la dictadura. La señalización de edificios, espacios y elementos urbanos forma parte de las recomendaciones recogidas tanto en la normativa estatal como en los acuerdos internacionales sobre memoria histórica y derechos humanos.