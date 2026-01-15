Feijóo será "altavoz" ante Sánchez del rechazo de todas las CCAA, salvo Cataluña, de la nueva financiación autonómica

Alberto Núñez Feijóo, citando la percepción de un consenso entre los gobiernos autonómicos de régimen común, salvo Cataluña, prevé trasladar el lunes al presidente Pedro Sánchez el rechazo generalizado que ha suscitado la propuesta del Ejecutivo sobre la nueva financiación autonómica. Así lo informó el medio El Mundo, que recogió las declaraciones del líder del Partido Popular respecto al encuentro que ambos dirigentes mantendrán en el Palacio de la Moncloa el 19 de enero. Según indicó Feijóo en sus redes sociales, la postura conjunta de las comunidades se forjó tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, dirigida por la ministra María Jesús Montero.

El líder del PP detalló que ejercerá como “altavoz” de este rechazo, tal como viene reflejando la cobertura realizada por medios como RTVE, El Mundo, ElDebate y ABC. En su mensaje atribuido a titulares de dichos periódicos, Feijóo subrayó que la unanimidad en el desacuerdo entre las comunidades autónomas de régimen común solo excluye a Cataluña, que sí apoya el plan presentado por el Ministerio de Hacienda para modificar la estructura de financiación de las regiones. Feijóo afirmó en su publicación: “han dicho de forma unánime que un condenado por malversación no puede ser el arquitecto del nuevo modelo de financiación autonómica”, remitiendo, según reportó ABC, a la situación judicial de algunos dirigentes catalanes.

Según publicó ElDebate, Feijóo consideró que el proceso impulsado por el Ejecutivo encabezado por Sánchez no coincide con las necesidades reales de la ciudadanía, sino que responde a presiones de carácter separatista. El presidente popular insistió, de acuerdo con las declaraciones recogidas por RTVE, en que llevará a la reunión en Moncloa la preocupación de las comunidades autónomas frente a un modelo que, a su juicio, privilegia los intereses particulares de Cataluña en perjuicio del resto de territorios adheridos al régimen común.

El medio RTVE reportó que Feijóo calificó el consenso negativo como “revelador” del alcance del desacuerdo y reiteró que no ve razones para continuar con una propuesta que, en sus palabras, no representa equidad en la asignación de recursos públicos. “No puede decidir el destino del dinero de toda España quien quiere salirse de ella”, manifestó Feijóo de manera inequívoca, según consignó ABC.

La preocupación de los gobiernos autonómicos frente al modelo anunciado por la ministra de Hacienda quedó expuesta, según informó El Mundo, durante la sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde los representantes de las comunidades transmitieron sus reservas tanto en cuestiones técnicas como políticas. Además, de acuerdo con la cobertura de ElDebate, la mayoría de las autonomías pidieron que cualquier modificación sustancial en la financiación autonómica contemple mecanismos de solidaridad y no refuerce desigualdades.

La exclusión de Cataluña del bloque regional contrario a la propuesta ha concentrado parte del debate, ya que según señaló el PP y recogieron los distintos medios, la comunidad catalana resultaría especialmente beneficiada con el nuevo sistema, que a juicio de varios gobiernos autonómicos alteraría el equilibro territorial en la distribución de fondos. Por este motivo, según aclaró Feijóo en sus intervenciones y replicaron medios como ABC y RTVE, su partido trasladará a Sánchez la exigencia de reconsiderar la iniciativa y restablecer un proceso de diálogo que incluya el conjunto de sensibilidades autonómicas.

Al anticipar el contenido de su reunión con Sánchez, Feijóo reafirmó su intención de defender ante el presidente del Gobierno lo que describió, según medios como El Mundo, como “la posición justa” en relación con el reparto de dichos recursos. Tal como remarcó en diversas declaraciones y publicaciones en la red X, se propone subrayar en Moncloa que el modelo de financiación debe basarse en parámetros objetivos que promuevan la cohesión y no la fragmentación territorial, una demanda que, aseguró, comparten todas las comunidades salvo Cataluña tras la cita del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

A la espera del encuentro en la Moncloa, la controversia por el modelo de financiación autonómica se mantiene como uno de los principales ejes de conflicto entre el Gobierno central y una mayoría de las autonomías. Medios como ElDebate han destacado el creciente interés de los gobiernos regionales por influir en el rumbo que seguirá la reforma, poniendo de relieve el alcance político que ha adquirido el desacuerdo y las implicaciones para el futuro desarrollo territorial y financiero en España.