España confía en que la creación de un comité de administración para Gaza contribuya a aliviar la catástrofe humanitaria

El Gobierno ha expresado su confianza en que la designación de un Comité nacional para la administración de Gaza en el marco del plan de paz propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, contribuya a aliviar la "catástrofe humanitaria" que se vive en la Franja, al tiempo que ha reiterado su apoyo a la Autoridad Palestina.

"España confía en que la designación de un Comité nacional para la administración de la Franja de Gaza constituya un avance que contribuya a la estabilidad y facilite el alivio de la catástrofe humanitaria" en el enclave costero "con el necesario incremento de la entrada de ayuda", ha señalado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

Para el Ejecutivo, "la designación de un comité con personalidades palestinas para administrar la Franja es un paso positivo hacia la plena aplicación de la segunda fase del plan de paz y sienta las bases para la restitución de la unidad del Estado palestino bajo su Autoridad Nacional", en referencia a Gaza y Cisjordania.

Así las cosas, el Gobierno ha aprovechado para reafirmar "su firme apoyo a la Autoridad Nacional Palestina, nuestro único socio para la paz", al tiempo que ha reiterado "su papel esencial e indispensable en esta fase transitoria".

Por otra parte, Exteriores ha recalcado que "España continúa firmemente comprometida con los esfuerzos internacionales para la paz en Gaza" y ha agradecido el compromiso de los mediadores --Qatar, Turquía y Egipto-- para avanzar en la aplicación del plan de paz", insistiendo una vez más también en la implementación de la solución de dos Estados.

Esta mañana, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se había felicitado por el inicio de la segunda fase del plan de paz de 20 puntos propuesto por Trump.

España, ha dicho el ministro en declaraciones a la prensa, seguirá trabajando en esta segunda fase "por conseguir que el alto el fuego, que es todavía muy frágil y que ha sido violado sistemáticamente, se convierta en una paz definitiva".

También lo hará, ha añadido, para que la Autoridad Palestina "esté en el centro del horizonte político que tiene que empezarse a abrir y que tiene que conducir a lo que todos sabemos que va a traer paz y estabilidad en Oriente Medio, que es esa solución de dos estados".

