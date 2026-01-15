El presidente de Gran Canaria pide que se bloquee la entrada de Marruecos en Boluda

En su comunicación al Ministerio de Asuntos Exteriores, Antonio Morales expuso que la adquisición del 45% de las acciones de Boluda Corporación Marítima por parte de Masac Maroc implica una incidencia directa sobre la operativa y estabilidad del puerto de la Luz y Las Palmas, aspectos que considera vitales para la protección institucional de Gran Canaria y del conjunto de España. El presidente del Cabildo insular sostiene que la alianza propuesta con el operador portuario marroquí presenta consecuencias que exceden lo meramente empresarial, involucrando elementos estratégicos y de soberanía relevantes para el archipiélago. Según informó EFECOM, Morales urgió al Ejecutivo a examinar detalladamente la operación, reservarse la posibilidad de imponer restricciones o, en su caso, vetar la transacción.

De acuerdo con EFECOM, Morales contextualizó su requerimiento rememorando que Boluda Corporación Marítima desempeña un papel central en la gestión de servicios, logística y transporte tanto en la península como en las Islas Canarias. Las instalaciones de la naviera en Canarias y en la península, en buena parte, se encuentran dentro de recintos portuarios públicos sujetos a régimen concesional, lo que otorga a las autoridades administrativas facultades singulares sobre concesiones y operaciones de empresas privadas en espacios estratégicos del dominio público.

En la carta remitida al Ministerio, el titular insular alertó sobre la naturaleza de la sociedad compradora. Destacó que Marsa Maroc, matriz de Masac Maroc, está sometida al control directo del Estado marroquí, que ostenta el 25% de las acciones de la empresa. Añadió que el principal accionista de Marsa Maroc es Tánger Med, puerto e instalación logística con participación mayoritaria del Fondo Hassan II para el Desarrollo Económico, dependiente igualmente del gobierno marroquí, lo que incrementa el vínculo estatal en la estructura accionarial. Morales indicó, según consignó EFECOM, que la ampliación a través de Marsa Maroc International Logistics (MMIL), filial dedicada al desarrollo internacional, refuerza el carácter estratégico de la operación y su impacto transfronterizo.

El presidente grancanario advirtió que, a su entender, la operación propuesta por Masac Maroc estaría sujeta al marco regulatorio que limita y encuadra las inversiones extranjeras directas en sectores de relevancia para la economía española, en virtud de la Ley 19/2003. Morales subrayó, por lo recogido en EFECOM, que la normativa vigente contempla la suspensión del régimen de liberalización de inversiones foráneas en determinados ámbitos, especialmente cuando afectan áreas estratégicas o cuando el inversor está directa o indirectamente bajo control gubernamental extranjero, situación que asocia a la estructura de Marsa Maroc.

En su argumentación, Morales resaltó el hecho de que la adquisición del 45% del capital social de Boluda Corporación Marítima excede ampliamente el umbral del 10% de participación accionarial que la ley identifica como inversión extranjera directa a los efectos de los controles y condicionamientos estatales. Por ello, insistió ante el Gobierno central en la pertinencia de que la operación sea sometida a controles exhaustivos y, si se considera procedente, bloqueada o condicionada según las herramientas legales disponibles.

El comunicado difundido por Morales y recogido por EFECOM recoge también la inquietud institucional acerca del contexto regional, especialmente ante las políticas de desarrollo de infraestructuras portuarias y planes de expansión de Marruecos. El presidente del Cabildo hizo hincapié en que la administración insular percibe estos desarrollos en relación con demandas históricas marroquíes sobre las aguas en torno a Canarias y recursos como tierras raras y minerales, así como con aspectos como la seguridad aérea asociada al Sahara Occidental.

Según la información difundida, Morales puso especial énfasis en la necesidad de preservar la estabilidad operativa, la competitividad y el desarrollo a largo plazo en los puertos de Canarias, en particular en el puerto de la Luz y Las Palmas. Refirió que una operación de este tipo podría repercutir en el funcionamiento habitual de la infraestructura portuaria y en la gestión logística sobre la que se apoya buena parte del tejido económico insular y estatal.

El líder insular subrayó que Marsa Maroc califica esta operación como estratégica en el marco de su expansión internacional y que la filial MMIL será el brazo ejecutor de la entrada en la naviera española. Morales solicitó tanto al Gobierno central como a las instituciones autonómicas y portuarias un seguimiento riguroso del proceso, así como un debate sobre los riesgos y ventajas de la operación, manteniendo la prioridad en la defensa de la autonomía y el interés general de Canarias.

De acuerdo a EFECOM, la petición de Morales articula argumentos legales, geopolíticos y económicos, poniendo el foco en la singularidad de las islas respecto a la península y en la especial sensibilidad de los recursos marítimos y portuarios del archipiélago, así como en el escenario internacional que envuelve a los vínculos entre España y Marruecos. El pronunciamiento destaca la trascendencia del control sobre infraestructuras críticas frente a movimientos de capital extranjero en actividades reguladas, en especial cuando la contraparte se identifica con intereses estatales de otro país.

Morales reiteró en su misiva que la preocupación del Cabildo parte de antecedentes y del contexto actual sobre las relaciones hispano-marroquíes, y solicitó que cualquier decisión al respecto se fundamente tanto en criterios económicos como en la seguridad y defensa de los intereses estratégicos del archipiélago.