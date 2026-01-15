Espana agencias

El acusado del crimen machista de Palma pasa este jueves a disposición judicial

El principal sospechoso del feminicidio ocurrido el pasado febrero en la isla será interrogado por el juez, tras once meses de investigación policial que culminaron con su detención y la confirmación oficial del Ministerio de Igualdad del caso

Guardar

El Ministerio de Igualdad identificó el reciente asesinato de una joven de 27 años en Palma como un crimen machista, convirtiéndose en el segundo caso de este tipo en Baleares en 2025 y el cuadragésimo séptimo a nivel nacional en lo que va del año. Según detalló el medio que informó sobre el caso, el jueves de esta semana el principal sospechoso, pareja de la víctima y detenido el pasado lunes, será puesto a disposición judicial, culminando así once meses de investigación por parte del Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

De acuerdo con la información publicada, el acusado se encuentra bajo custodia de la Policía Nacional y está previsto que sea trasladado durante la mañana a los juzgados de Vía Alemania, en Palma. Allí será interrogado por el juez de guardia, quien deberá analizar los hechos sucedidos el 3 de febrero de 2025 en el domicilio de la fallecida y determinar si procede su ingreso en prisión provisional. El sospechoso, cuya identidad no se ha hecho pública, cuenta con antecedentes por violencia ejercida contra otra pareja en el pasado.

El caso se remonta al 3 de febrero, cuando la mujer fue hallada sin vida en su hogar. En un primer momento, los agentes de la Policía Nacional manifestaron que la causa del fallecimiento parecía corresponder a una intoxicación. Sin embargo, el reporte forense contradijo esta hipótesis tras realizar la autopsia: los expertos detectaron lesiones que apuntaban a la asfixia como causa del deceso. Este hallazgo llevó a los funcionarios del Grupo de Homicidios a abrir una investigación orientada a esclarecer si se encontraba ante una muerte violenta.

Tras casi un año de pesquisas, los investigadores procedieron el lunes a arrestar a la pareja de la víctima bajo la sospecha de ser el autor de un homicidio. Durante los meses que duró la investigación, las autoridades recopilaron pruebas y recogieron testimonios con el objetivo de determinar las circunstancias del crimen. Según reportó el medio que cubre el caso, la joven no figuraba como activa en el sistema VioGén en el momento de los hechos, si bien constó previamente aunque por situaciones vinculadas a una pareja anterior. El hombre imputado, en tanto, sí registraba antecedentes por malos tratos, pero no hacia la fallecida sino hacia otra mujer.

El Ministerio de Igualdad ratificó este caso como feminicidio, sumando una nueva víctima a las estadísticas nacionales. Según los registros oficiales citados, desde 2023, fecha en la que se empezaron a contabilizar estos crímenes en España, han sido asesinadas 1.344 mujeres por sus parejas o exparejas en el país; 44 de ellas en Baleares.

Acerca de los recursos de ayuda, el medio recordaba que las víctimas de violencia de género cuentan con el teléfono 016, operativo las 24 horas del día y todos los días del año. En el ámbito de Baleares, existe el recurso específico habilitado por el Institut Balear de la Dona (IbDona), a través del número 900178989. Para emergencias, la ciudadanía puede recurrir también al 112, así como a los números de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

La noticia sobre el avance del procedimiento judicial surge tras meses de trabajo policial, consultas periciales, y revisión de antecedentes tanto de la víctima como del interlocutor vinculado directamente al caso. El desarrollo de la investigación y el hallazgo de pruebas que apuntaron hacia la hipótesis de homicidio representan un eje central para la resolución de los hechos. Según difundió el medio, el interrogatorio ante el juez y la posible adopción de medidas cautelares serán los próximos pasos dentro del proceso legal.

Temas Relacionados

Crimen machistaViolencia de géneroPolicía NacionalMinisterio de IgualdadJefatura Superior de Policía de BalearesIbDonaPalmaBalearesHomicidioVioGénEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El Supremo revisa este jueves si Ábalos y Koldo siguen en prisión mientras esperan el juicio de las mascarillas

La máxima instancia judicial del país debe resolver hoy los recursos interpuestos por ambos exfuncionarios nacionales, quienes buscan salir del centro penitenciario tras ser acusados de intento de fuga previo al juicio por contratos sanitarios bajo sospecha

El Supremo revisa este jueves

Robles acude este jueves al Congreso para una segunda comparecencia a puerta cerrada sobre gastos reservados de Defensa

Robles acude este jueves al

Tres diputados de Sumar lideran el ranking de los más activos del Congreso, según la organización Political Watch

Un informe de Political Watch revela que Fèlix Alonso, Juan Antonio Valero y Jorge Pueyo destacan por su trabajo basado en la variedad de temas tratados, la efectividad de sus propuestas y su cercanía con la ciudadanía

Tres diputados de Sumar lideran

El hijo de Ábalos acusa a Zapatero de hacer "negocio" y "enriquecerse" con el rescate de Plus Ultra

Víctor Ábalos aseguró que el exmandatario socialista utilizó el auxilio público a Plus Ultra para obtener beneficios personales, señalando vínculos empresariales y presuntos intereses en Venezuela e implicando a figuras claves del anterior gabinete en las negociaciones

El hijo de Ábalos acusa

Puente apela a la "lealtad" y la "solidaridad" en el Gobierno de coalición pese a las "diferencias" entre socios

Óscar Puente señala como esenciales la unión y la colaboración entre los miembros del Ejecutivo, subrayando que la fortaleza del equipo depende de mantener el compromiso compartido por encima de las diferencias surgidas por recientes medidas en vivienda

Puente apela a la "lealtad"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a una multa de

Condenan a una multa de 800 euros a un sargento que tocó el culo a una soldado durante una celebración en una Base Militar

El Gobierno licita con “urgencia” el servicio de atención del teléfono de acoso escolar “ante el incremento de casos detectados”: un 44% desde el año 2018

La historia y operación detrás de ‘Marea Blanca’, la mayor incautación de cocaína en alta mar con 10 toneladas: “Sabíamos que iba bastante cargado”

Así han sido las cinco reuniones entre Sánchez y Feijóo: una historia de mucho ruido y pocas nueces

Víctor Ábalos, primogénito del exministro José Luis Ábalos: “De todo el entorno de mi padre, soy la persona con más credibilidad”

ECONOMÍA

Álvaro Martínez, asesor financiero: “Si

Álvaro Martínez, asesor financiero: “Si haces estas tres cosas al recibir tu sueldo, lo estarás gestionando mejor que el 90% de la gente”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España este 15 de enero

Cuántos euros me dan por un dólar este 15 de enero

La fiebre extranjera por la vivienda en España se enfría: cae su compra hasta el 13,58% mientras los precios siguen disparados

DEPORTES

Este será el camino de

Este será el camino de Carlos Alcaraz en el Open de Australia: rivales y retos rumbo a un título que aún no ha conseguido

Las noches más amargas del Real Madrid en Copa del Rey: un repaso a sus eliminaciones más recordadas

“Hemos tocado fondo estrepitosamente”: Las reacciones de Carvajal y Arbeloa tras la derrota en Albacete

Vallejo protagoniza la imagen de la histórica noche del Albacete: las lágrimas desconsoladas del jugador

Jefté Betancor, de querer abandonar el fútbol y trabajar de electricista a héroe del Albacete ante el Real Madrid