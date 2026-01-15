El acusado del crimen machista de Palma pasa este jueves a disposición judicial

El Ministerio de Igualdad identificó el reciente asesinato de una joven de 27 años en Palma como un crimen machista, convirtiéndose en el segundo caso de este tipo en Baleares en 2025 y el cuadragésimo séptimo a nivel nacional en lo que va del año. Según detalló el medio que informó sobre el caso, el jueves de esta semana el principal sospechoso, pareja de la víctima y detenido el pasado lunes, será puesto a disposición judicial, culminando así once meses de investigación por parte del Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

De acuerdo con la información publicada, el acusado se encuentra bajo custodia de la Policía Nacional y está previsto que sea trasladado durante la mañana a los juzgados de Vía Alemania, en Palma. Allí será interrogado por el juez de guardia, quien deberá analizar los hechos sucedidos el 3 de febrero de 2025 en el domicilio de la fallecida y determinar si procede su ingreso en prisión provisional. El sospechoso, cuya identidad no se ha hecho pública, cuenta con antecedentes por violencia ejercida contra otra pareja en el pasado.

El caso se remonta al 3 de febrero, cuando la mujer fue hallada sin vida en su hogar. En un primer momento, los agentes de la Policía Nacional manifestaron que la causa del fallecimiento parecía corresponder a una intoxicación. Sin embargo, el reporte forense contradijo esta hipótesis tras realizar la autopsia: los expertos detectaron lesiones que apuntaban a la asfixia como causa del deceso. Este hallazgo llevó a los funcionarios del Grupo de Homicidios a abrir una investigación orientada a esclarecer si se encontraba ante una muerte violenta.

Tras casi un año de pesquisas, los investigadores procedieron el lunes a arrestar a la pareja de la víctima bajo la sospecha de ser el autor de un homicidio. Durante los meses que duró la investigación, las autoridades recopilaron pruebas y recogieron testimonios con el objetivo de determinar las circunstancias del crimen. Según reportó el medio que cubre el caso, la joven no figuraba como activa en el sistema VioGén en el momento de los hechos, si bien constó previamente aunque por situaciones vinculadas a una pareja anterior. El hombre imputado, en tanto, sí registraba antecedentes por malos tratos, pero no hacia la fallecida sino hacia otra mujer.

El Ministerio de Igualdad ratificó este caso como feminicidio, sumando una nueva víctima a las estadísticas nacionales. Según los registros oficiales citados, desde 2023, fecha en la que se empezaron a contabilizar estos crímenes en España, han sido asesinadas 1.344 mujeres por sus parejas o exparejas en el país; 44 de ellas en Baleares.

Acerca de los recursos de ayuda, el medio recordaba que las víctimas de violencia de género cuentan con el teléfono 016, operativo las 24 horas del día y todos los días del año. En el ámbito de Baleares, existe el recurso específico habilitado por el Institut Balear de la Dona (IbDona), a través del número 900178989. Para emergencias, la ciudadanía puede recurrir también al 112, así como a los números de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

La noticia sobre el avance del procedimiento judicial surge tras meses de trabajo policial, consultas periciales, y revisión de antecedentes tanto de la víctima como del interlocutor vinculado directamente al caso. El desarrollo de la investigación y el hallazgo de pruebas que apuntaron hacia la hipótesis de homicidio representan un eje central para la resolución de los hechos. Según difundió el medio, el interrogatorio ante el juez y la posible adopción de medidas cautelares serán los próximos pasos dentro del proceso legal.