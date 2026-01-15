Buceadores de la Armada neutralizan un proyectil de la Guerra Civil en la playa de Albarana, en Dénia (Alicante)

La detonación controlada del artefacto explosivo requirió cerca de seis horas de preparación desde la activación del Equipo Especial de Desactivación de Explosivos (EDE), que intervino en la playa de Albarana, en Dénia (Alicante). Según informó la Armada mediante un comunicado recogido por diversos medios, la neutralización definitiva del proyectil localizado, un obús de la Guerra Civil Española, se efectuó en torno a las 15:20 horas. La operación concluyó con una última inmersión de comprobación, tras la cual se confirmó que el artefacto había quedado inoperativo, permitiendo así desactivar el dispositivo de seguridad y eliminar el riesgo para la población y el entorno.

De acuerdo con el comunicado citado, la intervención se originó cuando miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) de Alicante detectaron el posible explosivo durante ejercicios rutinarios de adiestramiento subacuático. Este hallazgo fue reportado por la Comandancia de la Guardia Civil al Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima de la Armada (COVAM), con base en Cartagena, lo que puso en marcha el protocolo de emergencia y la rápida movilización de medios especializados.

Tras la alerta, el Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima, a través del COVAM, dispuso el envío de un EDE perteneciente a la Unidad de Buceadores de Medidas Contraminas (UBMCM) de la Armada, responsable de desactivaciones de este tipo en todo el territorio español. La respuesta consistió en el desplazamiento de los especialistas a la zona donde se hallaba el proyectil, con el objetivo de proceder a su desactivación “in situ” mediante el empleo de cargas explosivas fabricadas específicamente para minimizar daños colaterales y preservar el entorno marino.

El operativo estuvo coordinado por la Comandancia Naval de Alicante, que gestionó los apoyos necesarios entre diferentes organismos locales y fuerzas de seguridad. Según detalló la Armada, la Policía Local de Dénia, la Policía Nacional, la propia Guardia Civil y su Servicio Marítimo participaron en el despliegue, apoyando con medios marítimos como la patrullera ‘Río Oja’ y personal del GEAS. A esta colaboración se sumaron, en funciones de apoyo logístico y de seguridad, el Club Náutico de Dénia y la Cruz Roja, que aportó una embarcación, así como el SAMU, que movilizó una ambulancia equipada con Soporte Vital Avanzado para cubrir posibles emergencias durante la operación de buceo y detonación.

La neutralización del artefacto se realizó de acuerdo con procedimientos destinados a garantizar la seguridad pública y minimizar el impacto medioambiental en la zona de intervención. El medio especializado detalló que tras la detonación controlada del proyectil de la Guerra Civil, los buceadores de la UBMCM llevaron a cabo una revisión subacuática adicional para comprobar la efectividad de la destrucción y verificar la inexistencia de restos peligrosos, antes de dar por finalizada la intervención.

Según consignó la Armada, las competencias para este tipo de operaciones recaen en sus unidades especializadas, distribuidas en la península y en las islas Canarias, bajo coordinación del Almirante de Acción Marítima (ALMART), ubicado en Cartagena. Entre estas unidades, la UBMCM destaca por su capacidad para hacer frente no solo a proyectiles históricos, sino también a la neutralización de minas marítimas, una labor que exige formación y técnica avanzada por parte de sus buceadores.

El medio precisó que la UBMCM es la única unidad de la Armada con aptitud técnica y autorización para inutilizar minas en el entorno marino, misión que cumple empleando técnicas específicas adaptadas al tipo de artefacto y a las condiciones del fondo marino. Esto refuerza el papel central que esta unidad desempeña en el mantenimiento de la seguridad en las aguas españolas, tanto en la gestión de hallazgos fortuitos como en la respuesta planificada a amenazas submarinas.

Según la comunicación oficial, los ejercicios rutinarios de buceo que realiza el GEAS no solo se orientan a la formación del personal, sino también a la vigilancia activa y la detección de riesgos en zonas frecuentadas por la población y por embarcaciones. El hallazgo del proyectil en la playa de Albarana se enmarca en este tipo de controles, cuya frecuencia obedece a la persistencia de restos de la Guerra Civil Española en los fondos marinos de la región.

El operativo, realizado siguiendo protocolos estandarizados, constituyó un ejemplo de coordinación entre cuerpos militares, fuerzas de seguridad y servicios civiles, y permitió retirar un peligro potencial sin incidentes ni consecuencias para el entorno marino o la seguridad de los habitantes y visitantes de la playa. La acción conjunta, señaló la Armada, evidenció la efectividad de los procedimientos diseñados para responder ante la detección de artefactos explosivos históricos en las costas españolas.