Feijóo dice que el PP ha ofrecido a Vox un "dialogo leal" en Extremadura y cree que hay tiempo para un acuerdo

Feijóo aludió al reciente contacto entre el Partido Popular y Vox en Extremadura como uno de los elementos por los cuales considera posible alcanzar una fórmula de gobierno estable para esta comunidad autónoma en las próximas semanas. Según recogió Europa Press a través de una entrevista emitida por Telecinco, el líder del PP sostuvo que existe margen temporal hasta mediados de febrero para pactar un acuerdo con Vox que aporte estabilidad institucional tras los resultados de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

Durante esta entrevista, y de acuerdo con lo publicado por Europa Press, Feijóo remarcó la disposición de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, para ofrecer a Vox un “diálogo leal” en busca de un pacto de gobierno. El líder popular subrayó el resultado obtenido por su formación en los comicios, mencionando que el PP logró el 43% de los votos, una cifra que, según él, supera la suma de apoyos del PSOE y Vox. Defendió que el 60% del electorado votó en contra del Partido Socialista y enfatizó que, pese a quedarse a cuatro escaños de la mayoría absoluta, el PP está centrando sus esfuerzos en procurar estabilidad para la región.

Feijóo argumentó ante Europa Press que, tras unas elecciones, la interpretación principal debe consistir en asumir el mandato expresado por la ciudadanía. En este sentido, dirigió su mensaje a Vox al señalar que si una fuerza política se presenta a los comicios es porque aspira a gobernar y, si el electorado la elige como tercera fuerza, existen dos opciones: facilitar la investidura del vencedor mediante la abstención o sumarse a un gobierno liderado por dicho partido. Añadió que la labor de un demócrata es escuchar el dictado de las urnas y subrayó que en Extremadura los votantes han otorgado el encargo de gobierno al PP.

El presidente del PP insistió en pedir a Vox respeto por el resultado electoral, recordando que los políticos deben actuar como servidores públicos y atender a las demandas expresadas por los electores, los cuales, en la región, han solicitado escenarios que garanticen la estabilidad política. Feijóo reiteró que siguen vigentes las conversaciones entre PP y Vox y que ambas partes aún disponen de plazo suficiente, hasta mediados de febrero, para cerrar un entendimiento que permita conformar un ejecutivo estable.

De acuerdo con lo señalado por Europa Press, Feijóo también dedicó parte de la entrevista a analizar el contexto político nacional, en especial el desempeño del PP y de Vox en las encuestas. Sostuvo que, aunque sondeos recientes indican un aumento en las expectativas electorales de Vox, lo determinante son los votos emitidos y no las previsiones demoscópicas. Explicó que el PP continúa como primera fuerza a nivel nacional y que la izquierda atraviesa un retroceso, aunque confesó que no está satisfecho con obtener entre el 33% y 34% de los votos, pues aspira a resultados mejores. Feijóo consideró “sorprendente” el crecimiento de Vox en las expectativas, pero aclaró que esa circunstancia debería preocupar más al Partido Socialista.

Feijóo, según detalló Europa Press, expuso que el PP español ostenta actualmente el mayor porcentaje de apoyo electoral dentro de la Unión Europea, solo comparable al caso de Grecia, y por delante de formaciones como la CDU alemana. Al ser cuestionado sobre posibles elecciones generales, acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no contar con mayoría parlamentaria y reiteró su postura de que si fuese un político “decente” habría convocado a los votantes para elegir nuevo gobierno. Señaló que Sánchez “está ocupando la presidencia del Gobierno”, pero no ejerce la responsabilidad en plenitud, de ahí su insistencia en preservar el valor institucional de dicha presidencia.

Según reseñó Europa Press, Feijóo expresó expectativas positivas para las próximas elecciones en Aragón—convocadas para el 8 de febrero—, Castilla y León y Andalucía. Manifestó su confianza en que el PP obtendrá victorias en esas regiones y que el PSOE obtendrá sus peores resultados históricos en estos ámbitos territoriales, tal como ocurrió en Extremadura. Argumentó que la tendencia reciente muestra al Partido Popular como vencedor en los principales procesos electorales mientras el Partido Socialista obtiene resultados negativos.

En el segmento dedicado a temas sociales y económicos, y siempre según Europa Press, Feijóo abordó el déficit de viviendas en España. Planteó la necesidad de construir un millón de viviendas, con el efecto de poder crear más de 500.000 empleos y estimular el crecimiento económico. Detalló que el déficit de viviendas se sitúa en torno a 170.000 unidades anuales, e insistió en que para favorecer la construcción vivienda hace falta reducir la burocracia, modificar la ley del suelo y establecer un sistema de silencio administrativo positivo que permita iniciar las obras si no se ha recibido respuesta oficial en un plazo de 90 días, con la obligación de que los ayuntamientos realicen inspecciones posteriores.

Feijóo también hizo alusión al problema de la ocupación ilegal de viviendas, cifrando en más de 30.000 los pisos en esa situación en España. Recalcó que existen más de 20.000 propietarios que no pueden cobrar renta de sus inmuebles y que se ven impedidos de desalojar a quienes no pagan. Recordó la aprobación de la Ley Antiokupación en el Senado y que su tramitación en el Congreso se encuentra paralizada, e insistió en la necesidad de más viviendas, menos obstáculos administrativos y mayor seguridad para los propietarios, tal como recogió Europa Press.

La entrevista concedida a Telecinco y recogida por Europa Press repasó además las expectativas electorales, el proceso de diálogo entre PP y Vox, el balance de resultados políticos recientes y la situación habitacional en el país, mientras Feijóo insistió en su llamado a la responsabilidad democrática de todas las fuerzas políticas para garantizar estabilidad y atender al mandato ciudadano tanto en Extremadura como en el conjunto de España.