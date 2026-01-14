Espana agencias

España acuerda con Irak mantener la ayuda en formación contra el terrorismo tras el fin de la misión internacional

El Ministerio de Defensa y el Servicio de Contraterrorismo Iraquí han suscrito un memorando que garantiza la continuidad del adiestramiento militar con respaldo jurídico, reorganizando a los efectivos españoles y consolidando la colaboración ante la amenaza yihadista en Oriente Medio

El control de la ‘NATO Mission Iraq’ pasará al teniente general español Ramón Armada en mayo de 2024, lo que sitúa a España en una posición de relevancia en las operaciones de adiestramiento y seguridad en ese país. Según un comunicado difundido por el Ministerio de Defensa y al que tuvo acceso El País, la firma de un Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Defensa de España y el Servicio de Contraterrorismo Iraquí (CTS) asegura la extensión de la cooperación militar antipterrorista entre ambos países tras el cierre de la actual misión internacional previsto para septiembre de 2026.

De acuerdo con la misma fuente, este Memorando de Entendimiento firmado este miércoles responde a la proximidad del final de la operación ‘Inherent Resolve’, impulsada por una coalición internacional para combatir a Daesh. El acuerdo ofrece respaldo jurídico y continuidad a las actividades de formación en territorio iraquí, así como una reorganización de los efectivos militares españoles para responder de manera eficiente y flexible a la evolución del contexto regional. El documento suscrito consolida la cooperación bilateral frente a las amenazas yihadistas persistentes en Oriente Medio y resalta el compromiso del Gobierno español con el multilateralismo como método para afrontar desafíos de seguridad globales.

La ceremonia de la firma se realizó en las dependencias del Ministerio de Defensa español. Participaron el jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro López Calderón, y el director de Inteligencia y Contraterrorismo de Irak, general Karim Aboud Mohammed Al-Tamimi, como firmantes oficiales. El acto contó, además, con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el embajador iraquí en España, Salih Husain Ali Ali, como observadores y representantes de ambas naciones, según informó El País.

El Memorando de Entendimiento aprobado prevé que los contingentes españoles en Irak operen de acuerdo a una estructura definida por mayor flexibilidad y eficiencia, permitiendo una mejor adaptación a la demanda local de formación y asesoramiento militar. Tanto el Ministerio de Defensa como el CTS coincidieron en subrayar que la consolidación de esta relación bilateral aporta garantías legales y de estabilidad para el despliegue de militares españoles tras el cierre de la misión internacional existente.

La misión ‘Inherent Resolve’ cuenta con fecha de finalización para septiembre de 2026. De acuerdo con El País, la salida paulatina de la coalición internacional hacía necesario un nuevo marco legal y operativo que evitara vacíos en el respaldo militar a las fuerzas de seguridad iraquíes. Mediante este acuerdo, España mantendrá una línea de asistencia centrada en entrenamientos, transferencia de conocimientos y apoyo en operaciones antiterroristas dirigidas a fortalecer las capacidades locales frente a la amenaza de Daesh y otras entidades extremistas.

Además, fuentes del Ministerio citadas por El País recordaron que la participación española en Irak no se limita a este acuerdo bilateral. España continúa con un compromiso activo dentro de la ‘NATO Mission Iraq’, cuya responsabilidad de mando asumirá el teniente general Ramón Armada en mayo de 2024. Esta misión de la OTAN consiste en tareas de asesoramiento, formación y desarrollo institucional para las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad iraquíes, extendiendo los lazos entre las autoridades militares de ambos países más allá del ámbito estrictamente bilateral.

El Gobierno español ha reiterado a través de este acuerdo la preferencia por enfoques multilaterales para gestionar los riesgos y las amenazas a la seguridad nacional e internacional. Según lo detallado por El País, el memorando se inserta en una estrategia más amplia que busca contribuir tanto a la estabilidad de Irak como a la prevención de la expansión de organizaciones yihadistas en la región, reforzando la cooperación internacional y la coordinación con aliados.

El escenario de seguridad en Irak sigue marcado por la presencia de células activas de Daesh y la volatilidad asociada a la situación política y social del país. La continuación del apoyo español a través de la formación de unidades especializadas iraquíes representa un elemento que apunta a mantener la capacidad operativa local y la resiliencia frente a posibles rebrotes del terrorismo, según la información proporcionada por El País. El acuerdo firmado entre Defensa y el CTS establece, además, canales formales para la evaluación y actualización de la colaboración militar, de modo que se adapte a los cambios en el entorno estratégico y operativo del país de Oriente Medio.

