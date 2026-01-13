Espana agencias

Francia pedirá a Bruselas "menos complejidad" para la norma medioambiental de los nitratos

El jefe de Gobierno francés solicitó a la Comisión Europea simplificar los requisitos para la regulación del uso de nitratos después de protestas masivas de agricultores, quienes defienden menos carga burocrática y mayor apoyo económico para el sector agrario

Mientras se realizaba una manifestación en pleno centro de París con la presencia de más de 350 tractores cerca de la Asamblea Nacional, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció que solicitará a la Comisión Europea una simplificación en la normativa ambiental que regula el uso de nitratos en la agricultura, según reportó EFECOM. Esta petición ocurre en medio de un contexto de movilización significativa del sector agropecuario en Francia, cuyos integrantes reclaman una mayor reducción de la carga administrativa y se manifiestan en contra del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, previsto para su firma próximamente en Paraguay.

El medio EFECOM detalló que las declaraciones del jefe de Gobierno fueron publicadas a través de sus redes sociales. Lecornu manifestó que la complejidad de las actuales normas europeas provoca dificultades tanto en su comprensión como en su cumplimiento por parte de los actores implicados. “Estoy dispuesto a pedir a la Comisión Europea que haga evolucionar el marco existente, teniendo en cuenta la agronomía y el sentido común”, expresó.

El malestar de los agricultores responde a un conjunto de normativas medioambientales consideradas difíciles de implementar, sumado al rechazo al tratado comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur, un acuerdo que, de acuerdo con las organizaciones agrarias, podría agravar la competencia y afectar al sector francés. La protesta de este martes fue autorizada por las autoridades y congregó a cientos de vehículos agrícolas en el corazón político de París.

Según informó el medio, además de la propuesta ante Bruselas para flexibilizar la regulación sobre los nitratos —compuestos que derivan en su mayoría del uso de fertilizantes químicos y de residuos animales como purines y estiércol—, Lecornu anunció medidas adicionales. Planteó liberar ciertos proyectos hidráulicos que, hasta ahora, enfrentaban bloqueos argumentados en criterios medioambientales. “Quiero liberar el máximo posible, especialmente todos aquellos que sean ‘a escala humana’. Las decisiones sobre la distribución y gestión de la cantidad de agua deben tomarse tras un análisis claro de las consecuencias económicas”, declaró el primer ministro, citado por EFECOM.

En relación con el manejo del agua destinada a uso agrícola, las regulaciones actuales que determinan los volúmenes extraíbles quedarán en suspenso hasta septiembre. El objetivo de esta medida, comunicó Lecornu, consiste en garantizar que las restricciones respondan verdaderamente a las necesidades del sector agrícola y las condiciones reales que enfrenta.

El primer ministro también adelantó la preparación de una nueva ley en favor de la agricultura, la cual será presentada en Consejo de ministros en marzo y pasará luego a revisión del Parlamento antes del verano, según consignó EFECOM. Esta iniciativa forma parte de una respuesta más amplia del Ejecutivo ante las crecientes demandas de los agricultores franceses.

Por otra parte, el jefe de Gobierno anunció la implementación de un “plan excepcional” dirigido a los agricultores, que contará con una partida de 300 millones de euros. Ese plan incluirá, según detalló EfECOM, ciertos beneficios fiscales para contribuir al sostenimiento y la recuperación del sector agrario en el actual contexto de presión normativa y competencia internacional.

La problemática de los nitratos, uno de los focos de la movilización, obedece a las consecuencias ecológicas que este tipo de vertidos tiene sobre el medio ambiente. Los vertidos derivados de la actividad agrícola pueden originar una proliferación de algas en las aguas, lo que a menudo provoca la muerte masiva de peces y afecta la calidad de los ecosistemas acuáticos, explicó EFECOM.

El proceso de revisión de las directrices europeas sobre el uso de nitratos se enmarca dentro de los debates sobre políticas medioambientales y alimentarias que afectan al conjunto de los países miembros, estando Francia en una posición especialmente relevante debido a su peso en el sector agrícola.

El anuncio del Gobierno francés de promover una flexibilización legal, proponer proyectos hidráulicos desbloqueados y apoyar económicamente a los agricultores coincidió con la presión ejercida por miles de trabajadores rurales en las calles y el debate público abierto respecto al futuro inmediato de la política agraria nacional y comunitaria, concluyó el medio EFECOM.

