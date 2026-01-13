Firmas china y canadiense en Ecuador incorporarán más de 4.000 barriles de petróleo al día

Gran Tierra Energy, compañía de origen canadiense, identificó aportes positivos tras cumplir sus compromisos exploratorios en el bloque 50 - Charapa, en la provincia amazónica de Sucumbíos. Según informó EFECOM, los resultados permitieron descubrir dos pozos productores denominados Conejo A-01 y Conejo A-02, que en conjunto sumarán 3.600 barriles diarios de petróleo a la producción nacional. Este incremento es parte de una estrategia más amplia que busca fortalecer la capacidad petrolera de Ecuador en los próximos años.

Por otro lado, Andes Petroleum Ecuador, una firma con capital chino, concluyó las pruebas iniciales del pozo exploratorio Johanna Sur 1, que se localiza en el suroeste del Bloque 62 - Tarapoa, en la misma provincia fronteriza con Colombia. De acuerdo con el comunicado emitido por el Ministerio de Ambiente y Energía y publicado por EFECOM, este pozo aportará en promedio 650 barriles de petróleo crudo diarios de calidad media, lo que refuerza los planes de incrementar de forma sostenida la producción energética nacional.

Los informes señalan que el pozo Conejo A-01 de Gran Tierra Energy sumará aproximadamente 2.100 barriles diarios, con un petróleo clasificado de 26 grados API. Este sistema de clasificación mide la densidad y calidad del crudo comparado con el agua, donde valores más altos indican líquidos más ligeros. El segundo pozo, Conejo A-02, añadirá otros 1.500 barriles al día con una calidad estimada de 29 grados API, según detalló el Ministerio ecuatoriano de Ambiente y Energía, citado por la agencia EFECOM. Las previsiones oficiales calculan que ambos descubrimientos ayudarán a robustecer la capacidad de exportación del país.

Gran Tierra Energy, además de los éxitos en Charapa, mantiene operaciones en otros bloques dentro de Sucumbíos, como 51-Chanangue y 89-Iguana, lo que amplía su presencia en la región amazónica. Andes Petroleum, por su parte, concentra su actividad en el bloque 62-Tarapoa, donde la explotación de Johanna Sur 1 se integra en los objetivos de desarrollo petrolero nacional.

El Ministerio ecuatoriano de Ambiente y Energía sostuvo, según recogió EFECOM, que la administración central planea en 2026 mantener una política orientada a incrementar la exploración y la producción petrolera. Esta estrategia busca no solo asegurar el abastecimiento interno, sino también favorecer a las comunidades amazónicas mediante políticas de sostenibilidad y acciones que mejoren la calidad de vida en la zona.

El petróleo ocupa un rol destacado en la economía ecuatoriana, dado que representa una de las principales fuentes de divisas por exportación y contribuye al financiamiento del presupuesto estatal. Este nuevo incremento en la producción, aunque modesto en relación con la producción total del país, representa una señal de los esfuerzos del gobierno y las empresas operadoras por sostener e incluso expandir la capacidad extractiva.

Para garantizar la sostenibilidad futura, las autoridades han remarcado la importancia de equilibrar el aumento de la producción con la protección ambiental y la promoción de mejores condiciones de vida para los habitantes de las zonas de influencia petrolera, un aspecto que, tal como reportó EFECOM, figura como uno de los ejes centrales de la política hidrocarburífera anunciada para los próximos años.