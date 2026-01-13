Espana agencias

Bolaños acusa a Feijoó de "faltar a la verdad" sobre la dana y cree que su declaración "no le ha dejado nada bien"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado que la declaración de Alberto Núñez Feijóo ante la jueza que investiga la gestión de la dana puso en evidencia que el líder del PP "faltó a la verdad en muchas de sus declaraciones públicas" y priorizó "culpar al Gobierno" por no facilitar medios a la Generalitat Valenciana.

En la rueda de prensa después del Consejo de Ministros, Bolaños ha señalado que, frente a ese relato, el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, confirmó en su momento a Feijoó que el Ejecutivo "estaba poniendo medios desde el primer momento para luchar contra la dana".

En este sentido, el ministro ha alegado que, a su juicio, deja en evidencia las afirmaciones formuladas por el presidente 'popular'. "Creo que es una declaración que no le dejó nada bien", ha remarcado.

Estas declaraciones se producen después de que Feijóo compareciera este viernes por videoconferencia ante la magistrada de Catarroja. Asimismo, el 'popular' reconoció que no tuvo conocimiento de la magnitud de la dana hasta pasadas las 20.00 horas del día de los hechos y que no fue informado en "tiempo real" por Mazón, como había afirmado con anterioridad.

Por último, Bolaños ha afirmado que ese testimonio ante la jueza contradice el discurso que mantuvo públicamente el líder del PP y confirma que su actuación estuvo guiada por una estrategia para "culpar al Gobierno".

