Puigdemont reúne este lunes a la cúpula de Junts tras el acuerdo de financiación ERC-PSOE y a falta de su regreso

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, reúne este lunes a la cúpula del partido en Waterloo (Bélgica) tras el nuevo acuerdo de financiación entre ERC y el PSOE y pendientes de su posible regreso este año a Cataluña.

Fuentes del partido han explicado a Europa Press que el encuentro servirá para preparar el nuevo año y afrontar los retos que se presentan, entre los cuales el posible retorno de Puigdemont a Catalunya.

Así, en la formación están a la espera del informe que emita el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que confían que siga el criterio expresado por el abogado general sobre la amnistía.

Sobre el acuerdo de financiación, la formación ya ha avanzado que presentará una enmienda a la totalidad con un texto alternativo que permita "transitar" hacia un modelo de concierto económico.

Otras cuestiones que están sobre la mesa es la posición que tendrá Junts en la votación sobre la quita de la deuda del FLA, y el calendario también deberá llevar al partido a elegir a su candidato en Barcelona, a falta de un año y medio para las elecciones municipales.