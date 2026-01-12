Espana agencias

Mónica García acusa a Ayuso de mantener un modelo de residencias que "no funciona" para llenar "bolsillos de sus amigos"

Guardar

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que mantenga un modelo de residencias que "no funciona" para "seguir llenando los bolsillos de sus amigos".

Lo ha trasladado la ministra en redes sociales en referencia al trasvase de 61,5 millones de euros de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) para el Servicio Madrileño de Salud para hacer frente al gasto de la libre elección sanitaria en 2021 correspondiente a la Fundación Jiménez Díaz, operada por el Grupo Quirón.

Así consta en el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid para el ejercicio de 2024 de la Cámara de Cuentas, adelantado por 'Cadena SER' y consultado por Europa Press, en el que se señala a la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid del 5 de junio de 2024 donde se aprobó esta transferencia.

"Tras la pandemia hubo consenso en que el modelo de residencias públicas de Madrid no funcionaba. Excepto para Ayuso, que entendió que funcionaba perfectamente para seguir llenando los bolsillos de sus amigos a costa del bienestar de la gente", ha lanzado.

EuropaPress

