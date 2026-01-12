El PSOE duda si el "desnortado" Feijóo llegará a 2027 como líder del PP frente a un Gobierno "brújula moral del mundo"

Las recientes declaraciones de Enma López han suscitado debate al preguntarse si Alberto Núñez Feijóo concluirá el año 2026 como jefe de la oposición, a la luz de los acontecimientos y de la percepción interna en el Partido Popular sobre su liderazgo. La portavoz adjunta del PSOE planteó esta incógnita durante la primera conferencia de prensa del año, posterior a la reunión de la Comisión Ejecutiva del partido, cuestionando la estabilidad y la dirección que seguirá el PP mientras aludía a la gestión y posición internacional del actual Gobierno de España.

Según consignó el medio, López estableció un contraste entre la situación del líder popular y la del Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez, al que calificó, en palabras textuales, como "la brújula moral ya no solamente de Europa, sino del resto del mundo". La dirigente socialista indicó que esta valoración no procede únicamente de portavoces nacionales, sino que también se refleja en reconocimientos de prensa extranjera. Citó informes de 'The Guardian' y de entidades financieras como JP Morgan, que han destacado a España como "la mejor economía de Europa", consignó el medio. Este juicio público, defendió López, refuerza la imagen de proyección y estabilidad del Gobierno español frente a las dudas internas y externas relativas al liderazgo de Feijóo.

Durante su intervención, la representante del PSOE se refirió explícitamente a la gestión que realizó el Partido Popular durante la depresión aislada en niveles altos (dana) que impactó la provincia de Valencia en octubre de 2024. De acuerdo con la versión de López, consignada por el medio, el PP ha insistido en "un año mintiendo" acerca del papel que desempeñó durante esa emergencia. Sostuvo que las afirmaciones de Feijóo respecto a su conocimiento y presencia durante los acontecimientos no habrían sido verídicas, y añadió que "con lo conocido en los últimos días, se les han caído ya todas las falsedades de la dana".

El medio detalló algunas de las principales críticas de López hacia la actuación del líder popular. Destacó su afirmación de que quien mantuvo comunicación permanente con el Gobierno valenciano durante la crisis fue el Ejecutivo central, liderado por Sánchez y sus ministros. Frente a este hecho, sostuvo López, el Partido Popular optó por "mentir o, como ellos mismos decían, controlar la comunicación", siempre según la postura de la portavoz. López subrayó además que, durante los momentos críticos en la Comunidad Valenciana, Feijóo "lo único que hizo fue intercambiar unos cuantos mensajes", y aseguró que ni siquiera atendió una llamada crucial. Añadió que esos mensajes se produjeron "cuando los valencianos y valencianas ya se estaban ahogando", de acuerdo con las palabras citadas.

La portavoz adjunta del PSOE también planteó la interrogante sobre el rumbo que tomará el Partido Popular en el futuro cercano, preguntando "dónde va a estar el Partido Popular en este año 2026", y si su alineamiento será con la ciudadanía, el respeto a la legalidad internacional o con los sectores de mayor influencia. Esta reflexión, recogida por el medio, enmarca las dudas del PSOE respecto al liderazgo y las prioridades de la principal fuerza de la oposición.

En su intervención, López ironizó que "los Reyes Magos no le han traído una brújula al señor Feijóo, que sigue tan desnortado y tan perdido como siempre", reforzando así su crítica sobre la supuesta falta de rumbo del líder del PP. Además, reiteró que el Ejecutivo español goza de un nivel de reconocimiento internacional que, en su visión, va más allá del respaldo nacional y perfila a España ante los observadores externos como un país referente en gobernabilidad y éxitos económicos.

La rueda de prensa celebrada tras la Comisión Ejecutiva del PSOE sirvió como plataforma para que el partido gobernante estableciera un contrapunto entre la estabilidad institucional que, a su juicio, define la gestión central, y las controversias internas y actuaciones reputacionales que enfrenta la oposición. Según reflejó el medio, estas posiciones adelantan el tono y los temas que pueden dominar el debate político en los próximos meses, con la mirada puesta en los escenarios electorales y las crisis de liderazgo dentro de las formaciones políticas de ámbito estatal.