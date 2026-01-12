Espana agencias

El PSOE duda si el "desnortado" Feijóo llegará a 2027 como líder del PP frente a un Gobierno "brújula moral del mundo"

La portavoz Enma López cuestiona la permanencia de Feijóo al frente de la oposición hasta 2026, mientras destaca el reconocimiento internacional al Ejecutivo español y acusa al PP de mentir sobre la gestión de la dana en Valencia

Guardar

Las recientes declaraciones de Enma López han suscitado debate al preguntarse si Alberto Núñez Feijóo concluirá el año 2026 como jefe de la oposición, a la luz de los acontecimientos y de la percepción interna en el Partido Popular sobre su liderazgo. La portavoz adjunta del PSOE planteó esta incógnita durante la primera conferencia de prensa del año, posterior a la reunión de la Comisión Ejecutiva del partido, cuestionando la estabilidad y la dirección que seguirá el PP mientras aludía a la gestión y posición internacional del actual Gobierno de España.

Según consignó el medio, López estableció un contraste entre la situación del líder popular y la del Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez, al que calificó, en palabras textuales, como "la brújula moral ya no solamente de Europa, sino del resto del mundo". La dirigente socialista indicó que esta valoración no procede únicamente de portavoces nacionales, sino que también se refleja en reconocimientos de prensa extranjera. Citó informes de 'The Guardian' y de entidades financieras como JP Morgan, que han destacado a España como "la mejor economía de Europa", consignó el medio. Este juicio público, defendió López, refuerza la imagen de proyección y estabilidad del Gobierno español frente a las dudas internas y externas relativas al liderazgo de Feijóo.

Durante su intervención, la representante del PSOE se refirió explícitamente a la gestión que realizó el Partido Popular durante la depresión aislada en niveles altos (dana) que impactó la provincia de Valencia en octubre de 2024. De acuerdo con la versión de López, consignada por el medio, el PP ha insistido en "un año mintiendo" acerca del papel que desempeñó durante esa emergencia. Sostuvo que las afirmaciones de Feijóo respecto a su conocimiento y presencia durante los acontecimientos no habrían sido verídicas, y añadió que "con lo conocido en los últimos días, se les han caído ya todas las falsedades de la dana".

El medio detalló algunas de las principales críticas de López hacia la actuación del líder popular. Destacó su afirmación de que quien mantuvo comunicación permanente con el Gobierno valenciano durante la crisis fue el Ejecutivo central, liderado por Sánchez y sus ministros. Frente a este hecho, sostuvo López, el Partido Popular optó por "mentir o, como ellos mismos decían, controlar la comunicación", siempre según la postura de la portavoz. López subrayó además que, durante los momentos críticos en la Comunidad Valenciana, Feijóo "lo único que hizo fue intercambiar unos cuantos mensajes", y aseguró que ni siquiera atendió una llamada crucial. Añadió que esos mensajes se produjeron "cuando los valencianos y valencianas ya se estaban ahogando", de acuerdo con las palabras citadas.

La portavoz adjunta del PSOE también planteó la interrogante sobre el rumbo que tomará el Partido Popular en el futuro cercano, preguntando "dónde va a estar el Partido Popular en este año 2026", y si su alineamiento será con la ciudadanía, el respeto a la legalidad internacional o con los sectores de mayor influencia. Esta reflexión, recogida por el medio, enmarca las dudas del PSOE respecto al liderazgo y las prioridades de la principal fuerza de la oposición.

En su intervención, López ironizó que "los Reyes Magos no le han traído una brújula al señor Feijóo, que sigue tan desnortado y tan perdido como siempre", reforzando así su crítica sobre la supuesta falta de rumbo del líder del PP. Además, reiteró que el Ejecutivo español goza de un nivel de reconocimiento internacional que, en su visión, va más allá del respaldo nacional y perfila a España ante los observadores externos como un país referente en gobernabilidad y éxitos económicos.

La rueda de prensa celebrada tras la Comisión Ejecutiva del PSOE sirvió como plataforma para que el partido gobernante estableciera un contrapunto entre la estabilidad institucional que, a su juicio, define la gestión central, y las controversias internas y actuaciones reputacionales que enfrenta la oposición. Según reflejó el medio, estas posiciones adelantan el tono y los temas que pueden dominar el debate político en los próximos meses, con la mirada puesta en los escenarios electorales y las crisis de liderazgo dentro de las formaciones políticas de ámbito estatal.

Temas Relacionados

PSOEGobierno de EspañaPartido PopularAlberto Núñez FeijóoEnma LópezValenciaEuropaPolítica españolaThe GuardianJP MorganEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Junqueras (ERC) revela que se reunió con Sánchez antes de verse en La Moncloa el pasado jueves

El líder independentista confirmó que mantuvo un encuentro previo con el jefe del Ejecutivo para negociar asuntos clave sobre recursos públicos de Cataluña, defendiendo que sostienen el diálogo incluso cuando existen profundas discrepancias en las posiciones de ambos

Junqueras (ERC) revela que se

Pradas pide una reunión a las víctimas de la dana tras su careo con Cuenca: "Estoy con vosotras. Hoy lo he contado todo"

A la salida del juzgado en Catarroja, la exconsellera valenciana solicitó un encuentro con familiares de fallecidos en la dana, defendió su gestión, insistió en su transparencia y reafirmó que expuso “toda la verdad” ante las autoridades

Pradas pide una reunión a

El Gobierno ultima el borrador de la Estrategia de Seguridad Energética tras las "lecciones aprendidas" del apagón

El Ejecutivo prepara una actualización de su política energética tras la crisis eléctrica de abril, buscando aportes de regiones y expertos para reforzar comunicaciones, centros de crisis y la interconexión recomendada por la Unión Europea, según autoridades

El Gobierno ultima el borrador

La defensa esgrime que el acusado del crimen machista de Nohales (Cuenca) era un adicto y que no actuó con con alevosía

El abogado del principal encausado sostiene ante el tribunal que su cliente sufría un grave trastorno por abuso de sustancias, argumenta alteración mental y solicita que los cargos se reconsideren como lesiones y homicidio imprudente

La defensa esgrime que el

La AN archiva la investigación sobre el apagón al no existir "un mínimo indicio" de sabotaje terrorista

Tras analizar informes técnicos elaborados por organismos especializados, el juez Calama descarta implicaciones penales en el corte eléctrico registrado el 28 de abril y concluye que el origen responde a causas operativas y no a actos ilícitos

La AN archiva la investigación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los Testigos de Jehová intentan

Los Testigos de Jehová intentan que se declare la muerte de una mujer que huyó de la organización religiosa para quedarse con su herencia, pero la Justicia los frena

Temor entre los vecinos de San Fernando de Henares por dos hermanos señalados por pornografía infantil a los que acusan de merodear por las calles: “Suben fotos de niños a las redes sociales”

Acciona hace limpia y ‘prescinde’ del directivo que fue denunciado por un trabajador de la compañía por amañar contratos con varios Ayuntamientos

La financiación autonómica abre otro frente a Pedro Sánchez: ahora tiene al enemigo en casa

Pedro Sánchez convierte la política exterior en su nuevo campo de batalla para reactivar a una izquierda desmovilizada por los escándalos del PSOE

ECONOMÍA

Cambio de euro a dólar

Cambio de euro a dólar hoy 13 de enero: cómo está la cotización y previsiones

Nuevo Barrio Campamento: Madrid inicia la mayor promoción pública de vivienda en 40 años con pisos a 200.000 euros y alquileres a 500

David Jiménez, abogado: “Hay un tipo de testamento que la gente no sabe que tributa mucho”

Resultados del Super Once del 12 enero

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “La mejor forma de ganar más dinero trabajando existe. Se llama ‘job hopping’”

DEPORTES

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue muy presente en las filas rojiblancas 10 años después de la tragedia y marca el partido de Copa del Rey entre el Atlético y el Deportivo

Xabi Alonso, el ‘gentleman’ del centro del campo y genio del banquillo que se quedó sin tiempo en el Real Madrid

Las reacciones de la prensa internacional ante la salida de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid

Las promesas incumplidas de Xabi Alonso en el Real Madrid: de encender a la afición a transmitir alegría sobre el campo

Kylian Mbappé rompe su silencio y defiende a Xabi Alonso después de su destitución: “Te recordaré como un entrenador que tenía las ideas claras”