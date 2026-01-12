Espana agencias

El PSOE asume que es "imposible contentar" a todas las CCAA con la financiación y entiende que todas quieran más dinero

La portavoz adjunta del PSOE, Enma López, ha reconocido este lunes que es "imposible contentar a todo el mundo" con la reforma del sistema de financiación autonómica y entiende que "todas las comunidades quieren más recursos", pero ha defendido la propuesta socialista pactada con ERC y detallada la semana pasada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En una rueda de prensa en la sede federal del partido, López ha afirmado que el PSOE afronta esta reforma con "ganas de seguir mejorando la vida de los españoles con medidas concretas" y ha señalado que la propuesta responde al modelo de sociedad que quieren, en el que se fortalezcan los servicios públicos.

En este sentido, ha subrayado que el objetivo es que todas las comunidades autónomas dispongan de más recursos mediante un sistema "más transparente, justo, solidario y que reequilibra".

Según ha explicado la también secretaria de Estudios y Programas del PSOE, la propuesta de financiación autonómica pone sobre la mesa 21.000 millones de euros adicionales, de los que el 70% irían a comunidades gobernadas por el PP, que gestionan competencias "vitales" como la sanidad pública y la educación pública.

López ha insistido en que se trata de que las comunidades tengan más recursos y ha citado entre los objetivos reducir la desigualdad, mejorar el acceso a la vivienda, a la sanidad frente a los problemas de Andalucía y evitar situaciones como que "las universidades tengan que pedir préstamos, como en Madrid".

La dirigente socialista ha indicado que la primera persona con que intentó pactar la financiación autonómica el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y este dijo que no. Asimismo, ha defendido que la reforma aborda un sistema "obsoleto" y que el PSOE "se ha remangado" para presentar una propuesta para el conjunto del sistema.

ES DIFÍCIL CUADRAR LAS CIFRAS

En relación con las críticas de presidentes autonómicos del PP y de algunos dirigentes socialistas, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, o el del Principado de Asturias, Adrián Barbón, Enma López ha señalado que "todos los presidentes quieren más recursos para su territorio", aunque ha añadido que "lo difícil es cuadrar las cifras".

A su juicio, la financiación autonómica afecta al conjunto del sistema y "no se puede ver comunidad a comunidad". Y ha reiterado que, aunque "claro que se puede pedir más", con este modelo "todas las comunidades tendrán más recursos".

La portavoz adjunta del PSOE ha defendido que se trata de una propuesta "más transparente y más justa" y ha señalado que los 21.000 millones adicionales "nos deberían alegrar a todos".

"EL RESTO DE GRUPOS TENDRÁN QUE EXPLICAR SU POSTURA"

López ha explicado que las propuestas se analizarán esta semana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que posteriormente tendrán que tramitarse en el Congreso de los Diputados.

Preguntada por la dificultad de aprobar la nueva financiación autonómica en la Cámara Baja ante la falta de apoyo de Junts, además de otros grupos de izquierdas, López ha señalado que "la aritmética parlamentaria es la que es", pero ha apuntado que el Gobierno ha sacado adelante "más del 90 por ciento de las votaciones" y "más leyes que ningún parlamento autonómico".

En este contexto, ha asegurado que el PSOE seguirá "buscando más apoyos" y el resto de fuerzas políticas "tendrán que explicar su postura".

La dirigente socialista ha puesto como ejemplo acuerdos anteriores, como la quita de deuda, y ha subrayado que el Ejecutivo ha destinado mucho más dinero a las comunidades autónomas que anteriores gobiernos, por lo que seguirán luchando por sacar adelante un modelo de financiación "caducado desde hace más de diez años".

