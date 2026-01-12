El manifiesto de Jordi Sevilla pide un "cambio de rumbo político" en el PSOE al que culpa del auge de la extrema derecha

El exministro y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, ha publicado este lunes un manifiesto en el que pide un "cambio de rumbo político" en el PSOE, culpando a la actual dirección de haber "conducido a un auge de la extrema derecha, a una pérdida de apoyos al socialismo y a una dictadura de las minorías".

"Queremos que el PSOE recupere un proyecto autónomo, socialdemócrata, de cambio, ilusionante, mayoritario, centrado en los problemas de los ciudadanos y abierto a consensos democráticos con sus adversarios políticos en cuestiones de Estado", reza el escrito, recogido por Europa Press.

El manifiesto, publicado en las redes sociales de Jordi Sevilla pero que aparece sin firmantes, se lanza desde la plataforma Socialdemocracia 21, que busca "ser un espacio de encuentro, no de exclusión". "Un lugar para el debate honesto, la reflexión colectiva y la elaboración de propuestas que devuelvan a la política su sentido más noble: servir al bien común", detalla el mismo.

El documento llama "a quienes se sienten socialdemócratas dentro y fuera del PSOE, a quienes creen en una izquierda democrática fuerte, alejada de los radicalismos estériles, a quienes aspiran a una España cohesionada y justa, a sumarse a esta iniciativa cívica y política".

Y defiende la creación de un proyecto que se sienta más "hijo de la transición y de la Constitución, que nieto de la guerra civil y la dictadura franquista".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)