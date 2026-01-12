Espana agencias

El manifiesto de Jordi Sevilla pide un "cambio de rumbo político" en el PSOE al que culpa del auge de la extrema derecha

Guardar

El exministro y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, ha publicado este lunes un manifiesto en el que pide un "cambio de rumbo político" en el PSOE, culpando a la actual dirección de haber "conducido a un auge de la extrema derecha, a una pérdida de apoyos al socialismo y a una dictadura de las minorías".

"Queremos que el PSOE recupere un proyecto autónomo, socialdemócrata, de cambio, ilusionante, mayoritario, centrado en los problemas de los ciudadanos y abierto a consensos democráticos con sus adversarios políticos en cuestiones de Estado", reza el escrito, recogido por Europa Press.

El manifiesto, publicado en las redes sociales de Jordi Sevilla pero que aparece sin firmantes, se lanza desde la plataforma Socialdemocracia 21, que busca "ser un espacio de encuentro, no de exclusión". "Un lugar para el debate honesto, la reflexión colectiva y la elaboración de propuestas que devuelvan a la política su sentido más noble: servir al bien común", detalla el mismo.

El documento llama "a quienes se sienten socialdemócratas dentro y fuera del PSOE, a quienes creen en una izquierda democrática fuerte, alejada de los radicalismos estériles, a quienes aspiran a una España cohesionada y justa, a sumarse a esta iniciativa cívica y política".

Y defiende la creación de un proyecto que se sienta más "hijo de la transición y de la Constitución, que nieto de la guerra civil y la dictadura franquista".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La retirada de EEUU de la lucha climática "impulsará la transición energética" según IRENA

Infobae

La Ley de desindexación, clave para un acuerdo social de subida del salario mínimo en 2026

Infobae

Ramaphosa viajará a los EAU para participar en la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dabi

Infobae

El Supremo revisa esta semana si mantiene en prisión preventiva a Ábalos

Infobae

Los préstamos rápidos y las tarjetas "revolving", claves para proteger a los consumidores

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así van las encuestas: Vox

Así van las encuestas: Vox sigue conquistando electorado y el bloque de la derecha amplía distancias con la izquierda

Un juzgado de Lugo descarta que la asignación de funciones de charcutería y panadería a una cajera de Carrefour suponga una modificación sustancial de contrato

Una madre retira la pensión de alimentos a su hija porque no quiere pasar el mes de agosto con ella: el juez le obliga a seguir pagando porque no puede exigir visitas

Un acuerdo verbal por WhatsApp y un pago mensual de 350 euros no evita el desahucio de una madre y su hija de seis años de una vivienda protegida

Las dudas que tendrá que resolver el careo entre Salomé Pradas y José Manuel Cuenca, mano derecha de Carlos Mazón, en la causa de la DANA

ECONOMÍA

Precio del oro en España:

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 12 de enero

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 12 de enero

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 12 de enero

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 12 de enero

DEPORTES

Xabi Alonso ensalza “el gol

Xabi Alonso ensalza “el gol espectacular” de Vinícius y dice sentirse orgulloso por el “gran compromiso” del Real Madrid

Raphinha, el héroe azulgrana de la Supercopa de España y la peor pesadilla del Real Madrid

El FC Barcelona revalida el título y se proclama supercampeón de España tras imponerse a un combativo Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Real Madrid por 3-2 en la Supercopa de España

Said Mechaal y sus críticas tras batir el récord en 10 kilómetros: “Todo es gracias a Estados Unidos, en España me han rechazado muchas veces”