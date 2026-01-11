Espana agencias

Roma y Sainz recortan a Al Attiyah, que sigue líder al ceder Lategan en el último parcial

Redacción deportes, 11 ene (EFE).- El catarí Nasser Al Attiyah (Dacia) se mantiene líder en coches del Rally Dakar al término de la séptima etapa, ganada por el sueco Mattias Ekström (Ford), después de que el sudafricano Henk Lategan (Toyota) se hundiera en el último tramo cuando se había puesto al frente de la general de forma provisional.

Al Attiyah tuvo una discreta actuación y acabó undécimo, a 7:24 de Ekström, lo que permitió a los españoles Nani Roma, que pasa a ser tercero de la general, y Carlos Sainz, ambos con Ford, arañarle algo de tiempo y mantener vivas las opciones del triunfo final en la 48 edición del Dakar.

La séptima etapa partió de Riad con un recorrido de 877 kilómetros, 459 de ellos cronometrados, el tramo más largo de lo que va de rally, después de la jornada de descanso de ayer, sábado.

Lategan, que afrontaba la etapa a seis minutos de Al Attiyah, llegó a ponerse líder provisional en la general, al aventajarle en 8:23 en el penúltimo punto de control, pero se le atragantó el último parcial y cedió diez minutos, lo que le llevó a acabar en decimotercera posición, a 8:35 del vencedor.

Ekström fue el primero en repetir victoria en el Dakar, después de vencer en el prólogo, y le valió para situarse segundo en al general, a 4:47 del catarí, que suma un tiempo total de 28:10:15.

Roma entró décimo en la meta de Wadi Ad Dawasir, por detrás de Sainz, y saltó al tercer puesto en la clasificación, a 7:15 de la cabeza, después de que los comisarios revocaran una penalización de 1:10 que le impusieron en la quinta etapa.

Sainz arañó algo más de un minuto al líder y se mantiene quinto a 10:26, con algo más de cinco minutos de margen sobre el francés Sébastien Loeb.

Lategan cae a la cuarta posición, a 7:21, con solo seis segundos de desventaja respecto a Roma.

Ekström completó el trazado con un tiempo de 3:44:22, con 4:27 segundos por delante del portugués Joao Ferreira (Toyota) y 4:55 respecto al estadounidense Mitch Guthrie (Ford).

"Ha sido una especial muy llana y muy rápida. No esperábamos una especial así, no es el mejor perfil cuando sales detrás, pero lo hemos hecho lo mejor que hemos sabido. No tenía ritmo en las dunas y había mucho polvo en la segunda parte, así que era difícil marcar la diferencia. Salir desde atrás cambia mucho las cosas", relató el sueco al término de la carrera.

La octava etapa de la 48 edición del Rally Dakar se disputa este lunes con llegada y salida en Wadi Ad Dawasir, con 481 kilómetros cronometrados, la más larga de todas. EFE

