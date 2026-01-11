Bernabé recalca que con la nueva financiación "la Generalitat podría pagar a Valencia la deuda de 160 millones"

La delegada de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha recalcado este domingo que la propuesta de financiación autonómica lanzada por el Ejecutivo es "buena para cualquier municipio y especialmente de las grandes ciudades de este país" y en ese sentido ha recalcado que si el PP la acepta la Generalitat Valenciana "podría pagar la deuda que tiene con Valencia de 160 millones de euros".

Bernabé, en declaraciones a los medios, ha subrayado que estamos ante "una oportunidad única" porque la reforma supondría una inyección de "más de 3.660 millones que van a mejorar la financiación de la política valenciana" y por ello considera que sería "una burla y un insulto a la inteligencia de los valencianos y españoles que el PP se negara".

Al respecto, la también líder del PSPV de Valencia ha criticado que no ha escuchado "nunca" a la alcaldesa, Maria José Catalá, reclamar esa deuda de 160 millones ni siquiera en la reunión que mantuvo esta semana con el president, Juanfran Pérez Llorca, en la que "simplemente se hicieron una foto" cuando con "apenas el 0,1% de esa cantidad se podría eliminar las listas de espera de las 60.000 mujeres para hacer las pruebas diagnósticas de cáncer de mama o construir mil viviendas de protección pública, que es el principal problema que tienen las ciudades".

Por tanto, ha exigido a Catalá que "coja a su compañero de filas, a Pérez Llorca, y le diga que por una cuestión de responsabilidad también tiene que convencer al resto del PP para que vote sí" a esta propuesta porque las ciudades "podrán aplicar las políticas propias del Estado de bienestar".

Asimismo, ha subrayado que "se trata de la mejor propuesta que podíamos imaginar para el conjunto de las comunidades autónomas" y ha recalcado que "no hay ni una sola que pierda". "Es el modelo más justo donde nadie pierde y todos ganan y corrige desigualdades que existían con hasta 1.500 euros entre españoles que vivían en una comunidad o en otra comunidad", ha recalcado.

"MEJOR PROPUESTA POSIBLE"

En ese sentido ha apuntado que cuando "se está en la oposición, se tiende a buscar situaciones de sobreactuación" y entiende que el PP esté "en ese momento de sobreactuación previa", pero ha señalado que "una vez pasen este proceso de negación y de trauma, porque no veían venir que se les iba a plantear la mejor propuesta posible, van a decir que sí porque nos hará una España más justa y más cohesionada".

Bernabé, que ha aplaudido "la valentía" de Pedro Sánchez por presentar esta propuesta y el trabajo de la ministra de Hacienda, ha insistido en exigir a Pérez Llorca que de verdad "se quite el monóculo que se puso el viernes a toda prisa --cuando el Gobierno presentó la propuesta--, para ver qué podía decir para darle la vuelta" y que "haga el favor de responder a la demanda de los valencianos desde hace décadas de una financiación justa". "Ahora tenemos una propuesta que ni en nuestros mejores sueños nos podíamos imaginar", ha remarcado.

En ese sentido, ha recordado que Llorca fue apenas unas semanas fue al Palacio de la Moncloa y "le dijo al presidente Sánchez que necesitaba 1.700 millones para cuadrar las cuentas, pues no son 1.700, son 3.670", ha recalcado Bernabé, que ha cuestionado "cómo va a decir ahora el 'president' que no acepta esta propuesta". "Es inasumible", ha sentenciado.

"Si el PP no quiere estar, que por lo menos no moleste, que se aparte y que deje a las fuerzas que sí tienen un compromiso con la ciudadanía que puedan sacar adelante el mejor sistema de financiación", ha reclamado Bernabé, que ha advertido a los 'populares' que "si dicen que no a este sistema tendrán que explicarle a los españoles por qué nos están perjudicando al negar un sistema que blinda el estado del bienestar". "No hay nada más patriótico que defender el estado del bienestar de los españoles, todo lo demás son ponerse pulseras y no trabajar para ayudar de verdad al progreso y a la cohesión de este país", ha apostillado.