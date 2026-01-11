Espana agencias

Barrios ultima su recuperación; Koke, con trabajo individualizado

Majadahonda (Madrid), 11 ene (EFE).- Pablo Barrios, centrocampista del Atlético de Madrid, inició este domingo su reincorporación al grupo, completó parte de la sesión al mismo ritmo que sus compañeros y ya ultima su puesta a punto de su dolencia muscular, mientras que Koke Resurrección se entrenó al margen, con trabajo individualizado, a dos días del partido de los octavos de final de la Copa del Rey contra el Deportivo de La Coruña en Riazor.

La participación de Barrios en ese encuentro sigue en duda, a la espera de la sesión matutina de este lunes y la convocatoria de Diego Simeone, una vez que este domingo sólo trabajo dentro de la dinámica del grupo durante una parte.

Su comienzo del entrenamiento fue al margen, con los recuperadores, sin hacer la parte más intensa del trabajo físico preparado por el cuerpo técnico, pero después se sumó a sus compañeros (el equipo se ejercitó a dos velocidades, más suave para la mayoría de los titulares de la Supercopa de España y con más carga para el resto) para los rondos y para un ejercicio de posesión con balón sobre el césped del Centro Deportivo de Majadahonda.

La prueba táctica, sin embargo, Barrios la presenció desde la banda, con lo que probablemente no formará parte del once titular y su presencia en la convocatoria también está en duda, tras perderse el duelo contra el Real Madrid del pasado jueves.

En cualquier caso, sí estará listo seguro para recibir al Alavés el domingo que viene en LaLiga EA Sports.

En el entrenamiento no participó Koke Resurrección, con trabajo individualizado ante la carga de minutos del capitán del Atlético, que fue uno de los tres jugadores a los que no se vio sobre el césped en la sesión dominical, junto a Clement Lenglet y Nico González, que continúan con la recuperación de sus respectivas lesiones y son baja para Riazor.

El central francés sufrió el pasado 17 de diciembre un esguince de alto grado en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, mientras que el extremo argentino padeció una lesión muscular el pasado 21 de diciembre frente al Girona. Ninguno de los dos ha reaparecido desde entonces y tampoco estarán disponibles para La Coruña.

La plantilla del Atlético completará este lunes una última sesión matutina para preparar el choque contra el Deportivo. EFE

