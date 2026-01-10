Unos 40 socialistas toman la palabra en un comité en el que Besteiro avisa: "Cuando el ruido se impone, perdemos todos"

El secretario xeral de Ourense, Álvaro Vila, detalló ante el Comité Nacional del PSdeG su postura sobre la denuncia contra el alcalde de Barbadás, mientras que la exsecretaria de Organización en Lugo, Pilar García Porto, abordó la situación relacionada con José Tomé. Estas intervenciones se enmarcaron en un contexto donde el feminismo dominó el debate, y figuras relevantes del partido reafirmaron públicamente su apoyo a la dirección liderada por José Ramón Gómez Besteiro, quien había explicado la gestión de las denuncias internas durante la reunión celebrada el sábado. Según publicó Europa Press, Besteiro subrayó la relevancia de mantener la unidad y evitar que las críticas internas prevalezcan sobre los objetivos políticos de la organización, afirmando que “cuando el ruido se impone al debate sereno, cuando las luchas internas pesan más que los objetivos políticos, perdemos todos”.

El medio consignó que en esta cita, donde se acreditaron 203 asistentes de los 350 miembros del Comité Nacional, cerca de 40 socialistas expusieron sus posiciones. Besteiro defendió la gestión de las denuncias de acoso sexual y laboral resueltas recientemente. Detalló la actuación de la dirección gallega ante la denuncia contra José Tomé, anteriormente secretario provincial del partido en Lugo y presidente de la Diputación, quien fue suspendido de militancia y apartado del cargo tras ser acusado de acoso sexual. Respondió también sobre el caso de Xosé Carlos Valcárcel, entonces alcalde de Barbadás, quien perdió el respaldo del partido luego de que se le denunciara por acoso laboral contra una concejala, como represalia porque esta había presentado una denuncia contra otro edil por acoso sexual.

Europa Press reportó que Besteiro atribuyó la rápida respuesta de la dirección gallega en estos casos a una “profunda conciencia feminista”, manifestando que esta sensibilidad es parte del ADN del PSOE. Aseguró que lo sucedido en las últimas semanas no constituye una señal de debilidad interna, sino una consecuencia de ese compromiso con la igualdad de género. Por otro lado, el jefe de filas del PSdeG no mencionó las denuncias por supuesto acoso laboral contra la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y su colaborador José Manuel Lage. Según fuentes consultadas por el medio, este asunto es competencia de la dirección federal, dado que Rey forma parte de la ejecutiva estatal del PSOE, y la denuncia todavía se encuentra pendiente de resolución.

Entre las voces que destacaron el compromiso del partido con el feminismo y respaldaron la respuesta de la dirección estuvo la de Pedro Blanco, delegado del Gobierno; Bernardo Fernández, secretario xeral de A Coruña; y Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña. La presidenta del PSdeG, Carmela Silva, también estuvo presente y participó de la reunión, mientras que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el ex secretario xeral Gonzalo Caballero se ausentaron, aunque este último contó con la representación de militantes afines como Martín Seco.

La intervención de la regidora de A Coruña, Inés Rey, adquirió relevancia especial por el contexto de las denuncias internas. Conforme detalló Europa Press, Rey defendió la importancia de que el feminismo mantenga una aplicación práctica y no solo discursiva. Criticó la destitución de la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, resaltando que no se consultó previamente a los alcaldes de la provincia, quienes consideraban positiva su gestión. Este asunto también fue mencionado por el alcalde de Ames, Blas García, quien expresó su desacuerdo respecto a los recientes cambios que llevaron a la entrada de Aitor Bouza en el Parlamento gallego.

La alcaldesa de A Coruña, aunque omitió referencias a las denuncias que pesan contra ella, reafirmó su apoyo al secretario xeral Besteiro y defendió la labor de Silvia Fraga como secretaria de Igualdade antes de su dimisión por diferencias respecto al manejo de estas situaciones. Dirigentes como Carmela Silva y otros socialistas también reconocieron el trabajo realizado por Fraga.

Durante la reunión, Begoña Aldao, militante de Vigo cercana al ex secretario xeral Gonzalo Caballero, pidió que se exigieran responsabilidades a Rey y Lage ante las acusaciones, provocando una reacción de la regidora desde su escaño. Por su parte, José Manuel Lage intervino posteriormente para remarcar la necesidad de fortalecer la fraternidad interna, consolidar un proyecto político y destinar esfuerzos al trabajo colectivo. Lage propuso que el Comité Nacional constituya un punto de inflexión y llamó al cierre de filas en torno a la dirección y su secretario xeral, con la mirada puesta en las elecciones municipales, planteando la celebración de una conferencia municipal en el segundo semestre de 2026 para preparar los comicios locales de 2027.

Las intervenciones de las Xuventudes Socialistas también tuvieron espacio relevante en el Comité, destacando que el feminismo constituye la base ideológica de la organización y llamando a canalizar los conflictos a través de instancias judiciales en vez de recurrir a mecanismos internos menos efectivos. Europa Press consignó que miembros de la juventud socialista manifestaron su lealtad al PSdeG y la preeminencia de las siglas frente a los conflictos internos, pidiendo al partido liderar las transformaciones necesarias y “volver a ilusionar”. Señalaron que la juventud mantiene intacto su entusiasmo y advirtieron sobre la importancia de que no se desperdicie este potencial.

Según detallaron fuentes internas al medio, Xurxo Doval, secretario xeral de las Xuventudes Socialistas de Galicia (XSG), informó que próximamente, antes del verano, se celebrará el congreso nacional ordinario de la organización juvenil. Doval confirmó que no optará a la reelección, considerando que tras cuatro años al frente ha cumplido con los objetivos marcados y que este período permitió un cambio significativo en la estructura y actividad de las XSG.

El Comité Nacional del PSdeG, según reportó Europa Press, quedó marcado por una amplia participación de militantes y dirigentes que, pese a momentos de debate crítico, expresaron mayoritariamente su disposición a respaldar la gestión de la dirección frente a las crisis recientes, reivindicando la unidad interna, el valor del feminismo, la necesidad de cerrar filas ante próximos retos electorales y la importancia de renovar los liderazgos juveniles para revitalizar el proyecto socialista en Galicia.