Tellado avanza que Feijóo lanzará un sistema de financiación "justo y solidario" en el "plazo de un año" si gobierna

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha avanzado este sábado que si el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, llega al Palacio de la Moncloa lanzará un nuevo sistema de financiación "justo" y "solidario" en el "plazo de un año".

Así se ha pronunciado un día después de que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya presentado su propuesta de financiación en la que plantea ceder a las comunidades autónomas el 55% del IRPF y el 56,5% del IVA, de forma que los recursos aumentarán en aproximadamente 16.000 millones de euros para el año 2027.

En la inauguración de la XXVIII Interparlamentaria que el PP celebra este fin de semana en A Coruña, Tellado ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho "un daño enorme" a la democracia, a la igualdad y a las arcas públicas, "con regalos al separatismo para comprar y seguir comprando su apoyo".

"Esta semana ha habido una nueva muestra de ello con el pacto de Sánchez y Junqueras --líder de ERC-- para repartirse el dinero de todos los españoles", ha dicho, tras criticar ese encuentro entre "un presidente asediado por la corrupción y un condenado e inhabilitado por el Tribunal Supremo por malversación".

Tellado ha señalado que ese pacto supone un "palo para los ciudadanos que cumplen" y un "premio para los independentistas que mantienen a Sánchez en el poder, quitando dinero a los españoles honrados para dárselo a una administración desleal, como ha sido la de los independentistas", según ha dicho.

Tras insistir en que el objetivo de ese "cheque" que Pedro Sánchez ha sellado con el independentismo es "poder continuar en el poder" unos meses más, el secretario general del PP ha indicado que también es "una infamia". "Eso es también corrupción", ha sentenciado.

PROMETE "UN SISTEMA BUENO PARA EL CONJUNTO DEL PAÍS"

Dicho esto, Tellado ha garantizado que su formación revertirá el acuerdo sellado este jueves en Moncloa entre el presidente del Gobierno y el líder de ERC, que, según los 'populares', "privilegia" a Cataluña por encima de las demás autonomías.

"Tan pronto lleguemos al Gobierno lo revertiremos. Mejoraremos la financiación autonómica, pero en todas las comunidades, absolutamente en todas", ha resaltado el 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo.

Además, Tellado ha puesto fecha a ese nuevo sistema que impulsaría el PP si gobierna. "Cuando Feijóo llegue a la Moncloa lanzará un nuevo sistema de financiación en el plazo de un año. Un sistema justo, un sistema solidario, un sistema bueno para el conjunto del país", ha abundado.

El secretario general del PP ha afirmado que "ya está bien de que el rumbo de España lo decidan los 'junqueras', 'los oteguis' y un puñado de corruptos", algo que, a su juicio, "es lo que ha ocurrido en España durante todo este tiempo".

Es más, el dirigente del PP ha recalcado que "a esos ataques a la igualdad y a la democracia del socialismo se suman los causados a las arcas públicas y al buen nombre de España con esa corrupción masiva del socialismo mangante de Pedro Sánchez".