Puigdemont pide mirar al futuro para "volver a elevar el nivel de soberanía" de Cataluña

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, recordó que en su etapa al frente del Govern se afrontaron eventos como los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona), así como la organización del referéndum de independencia, iniciativas con las que —según sus palabras— se buscó “dar voz a la esperanza del pueblo de Cataluña”. Esto formó parte de un mensaje difundido por la formación Junts, con motivo de los diez años desde la investidura de Puigdemont como president, en el que el dirigente instó a reforzar varios aspectos considerados esenciales para el futuro de la comunidad autónoma, según detalló el medio que transmitió las declaraciones.

De acuerdo con lo publicado por el medio, Puigdemont subrayó la necesidad de “mirar al futuro” con la intención de “volver a elevar el nivel de soberanía, el nivel de autoestima, el nivel de autoexigencia y también la ambición de país” en Cataluña. El exmandatario señaló que lleva “ocho años y dos meses en el exilio para defender los mismos principios, los mismos valores que el Govern que tuve el honor de presidir”. Según lo consignó Junts, el dirigente catalán insistió en que siguen guiando sus acciones los mismos ideales que lo llevaron a ocupar la presidencia de la Generalitat.

Puigdemont recordó que durante su gestión el ejecutivo autonómico se enfocó en las obligaciones inherentes a cualquier administración, destacando la aprobación de presupuestos bajo condiciones que, a su criterio, resultaron “mucho más complejas que las actuales”. Este punto fue expuesto para contrastar los recursos y retos de aquel momento con el contexto político y social que enfrenta Cataluña hoy. Señaló que parte de las acciones emblemáticas de su mandato respondieron al “compromiso de dar voz” a la ciudadanía mediante la consulta independentista que tuvo lugar en 2017.

El exjefe del ejecutivo catalán consideró fundamentales dos herramientas: la unidad y la generosidad. “Lo hicimos porque disponíamos de dos herramientas muy poderosas a las que pido y trabajo para que no renunciemos nunca: unidad y generosidad”, manifestó Puigdemont, citado por Junts. En el mensaje conmemorativo, incitó a preservar y reivindicar estos valores, sosteniendo que constituyen el núcleo sobre el que —a su entender— se ha edificado Cataluña. El medio agregó que la exhortación de Puigdemont no solo se dirigió a sus correligionarios, sino a toda la sociedad catalana, en la defensa de unos “principios y valores que no son negociables”.

Según la información difundida, el mensaje difundido por Puigdemont coincidió con el aniversario de su investidura al frente de la Generalitat. El recordatorio de su permanencia en el extranjero, justificado por la defensa de “los mismos principios” que, asegura, inspiran la acción política de la actual dirigencia de Junts, reafirmó públicamente el compromiso del exmandatario con los ideales independentistas y su interpretación de la soberanía catalana. La declaración, detalló la formación, buscó dejar constancia de la vigencia de esos valores en el presente político catalán.

A lo largo de sus declaraciones, consignó Junts, Puigdemont hizo hincapié en la importancia de mantener la cohesión interna y la generosidad ante los retos colectivos. El mensaje incluyó una referencia explícita a la necesidad de no abandonar “nunca” esas directrices, y a defender un catálogo de principios que son, en sus palabras, centrales y permanentes. Si bien la alusión al referéndum independentista remite a un momento clave de la política catalana reciente, la reflexión del exmandatario se orientó también a proyectar hacia el futuro la reivindicación de una Cataluña con mayores niveles de autogobierno.

El canal de comunicación de Junts informó que el discurso se emitió el sábado, lo que situó la intervención en un momento simbólico para la organización política que lidera Puigdemont, reforzando la narrativa sobre la continuidad de sus reivindicaciones y su papel en el escenario político catalán.