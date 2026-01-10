Morant exige a Feijóo que "pida disculpas a las víctimas" de dana por "mentir" y le insta a dimitir: "Está inhabilitado"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y también secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha exigido al líder del Partido Popular que "pida disculpas" a las víctimas de la dana por "mentir", para seguidamente instarle a dimitir porque "está inhabilitado para ejercer la política y, desde luego, para ser el líder de la oposición", tras su declaración como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la riada que arrasó buena parte de la provincia de Valencia y se cobró la vida de 230 personas.

De esta manera se ha pronunciado Morant este sábado, en Paiporta (Valencia), uno de los municipios más fectados por las inundaciones del pasado 29 de octubre de 2024, un día después de la declaración de Feijóo ante la jueza de Catarroja (Valencia), que se produjo de manera telemática y se alargó durante más de cinco horas.

En su testifical, Feijóo manifestó que no supo de la dana hasta aproximadamente las 20 horas de aquel día y que el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón no le informó en "tiempo real" a lo largo de la jornada, tal y como dijo en su día por "error". También aseguró que desconocía dónde se encontraba el 'expresident' cuando intercambiaron mensajes y que le pareció que estaba "informado".

"Ayer el señor Feijóo declaró ante la jueza que instruye la dana y reconoció que había mentido. En sede judicial ha reconocido que mintió aquel 31 de octubre, aquel dramático día en el que muchos valencianos seguían buscando a sus familiares. Feijóo vino aquella mañana y no tuvo otra cosa que hacer más que mentir", ha censurado Morant.

Para la líder de los socialistas valencianos, el jefe de los 'populares' "mintió a sabiendas cuando dijo que Mazón le mantuvo informado puntualmente", algo que, según Morant, "no podía estarlo porque Mazón no estuvo en la emergencia". "Estaba en El Ventorro", ha apostillado.

Del mismo modo, Morant ha considerado que ha quedado demostrado que Alberto Núñez Feijóo está "inhabilitado para ejercer la política" y ha reclamado al líder del PP que "pida perdón" a los familiares de las víctimas fallecidas en la dana, una exigencia que también ha extendido al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

La ministra, asimismo, ha acusado al líder de la oposición de "encubrir" al ex 'president' y a todo su Consell, "que no había estado a la altura". En este punto, ha señalado que el Partido Popular "no es de fiar", ya que, según ha recalcado, "mienten y mentir en una catástrofe es todavía más inadmisible porque están mintiendo a personas que están sufriendo los peores días de su vida". "La mentira duele y, si la verdad repara y hace justicia, la mentira duele. Ayer tuvimos más justicia porque conocimos la verdad, pero la justicia última la aplicará la ciudadanía", ha remarcado Morant.

Así, Morant ha advertido al PP de que, en la Comunitat Valenciana, "recibirán la justicia del pueblo en forma de inhabilitación para seguir gobernando". "De hecho, no han querido llevarnos a una votación", ha lamentado, al tiempo que ha hecho hincapié en que el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, es "un presidente que no ha votado el pueblo valenciano y que ha sido interpuesto directamente por Feijóo, el mentiroso".

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA DANA EN EL CONGRESO

Con todo, Morant ha recordado que el PSOE pedirá citar a Núñez Feijóo en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso el próximo martes 27 de enero "para que dé la cara y cuente por qué en política cabe la mentira". Así las cosas, Morant ha vuelto a pedir al líder 'popular' que "coja la puerta y que se vaya" porque, a su juicio, "está inhabilitado para ejercer la política y para ser el líder de la oposición".