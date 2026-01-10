Espana agencias

Morant destaca que en Paiporta han aterrizado 400 millones de euros del Gobierno para reconstruir por la dana

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha subrayado que en la localidad valenciana de Paiporta, 'zona cero' de las inundaciones del 29 de octubre de 2024, "han aterrizado 400 millones de euros que ya están en estas infraestructuras, en la cuenta corriente del Ayuntamiento para emprender todas las obras de las dotaciones públicas que fueron destruidas por la dana".

Morant ha hecho estas declaraciones este sábado desde Paiporta, donde ha vistado el Pont Nou de la localidad, sobre el barranco del Poyo, con motivo de su reapertura al tráfico rodado y peatonal el pasado 23 de diciembre. Durante la visita ha estado acompañada por la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y de la Comisionada especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana, Zulima Pérez.

La líder de los socialistas valencianos ha mostrado su alegría al ver cómo "poco a poco, piedra a piedra vamos construyendo la recuperación y la esperanza de nuestro pueblo y de nuestra tierra". Así, Morant ha detallado que en Paiporta "hay cuatro puentes y una pasarela por valor de diez millones de euros" que se han reconstruido a través del Ministerio de Transportes.

"En Paiporta han aterrizado 400 millones de euros que ya están en estas infraestructuras, en la cuenta corriente del Ayuntamiento para emprender todas las obras de las dotaciones públicas que fueron destruidas por la dana", ha detallado Morant, que ha señalado que, en total en toda esta zona, "hay más de dos mil millones de euros" y que la reparación de las infraestructuras "va a ser cubiertas al 100% por el Gobierno de España".

"El Gobierno de España seguimos aquí y vamos a estar aquí hasta el final", ha destacado Morant, al tiempo que ha asegurado que, "de cada diez euros invertidos en la reconstrucción ocho, han venido del Gobierno de España".

Por su parte, el alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, ha asegurado que la localidad "tiene toda la reconstrucción cubierta en todos los aspectos por los Ministerios": "En este caso, estamos en un puente que ha hecho el Ministerio de Transportes, tenemos un encargo al operador integral del agua del Miteco de 52 millones de euros para arreglar todos los desagües de Paiporta y, aparte, tenemos la subvención del Ministerio de Política Territorial para reconstruir todas las infraestrucuras que ofrecen servicios a los ciudadanos".

