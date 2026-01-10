Morant, a Page tras el nuevo modelo de financiación: "Lamento que haya presidentes que defiendan el 'status quo' actual"

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha lamentado este sábado que "haya presidentes autonómicos que defiendan que el 'status quo' actual sea justo" al ser preguntada sobre las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, quien ayer viernes subió el tono contra el nuevo modelo de financiación autonómica que presentó la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

"Antes de que avance un atropello de esta naturaleza a lo que somos como país, y que decidan los independentistas cómo se reparte la riqueza de España, --de esa España que ellos quieren romper--, antes que eso, prefiero que hablen los españoles", sentenció Page.

En estos términos se ha manifestado Morant, ante preguntas de los medios de comunicación, en la localidad valenciana de Paiporta, donde ha insistido en que el actual modelo de financiación "no es justo" y ha celebrado el nuevo presentado ayer.

Para la líder de los socialistas valencianos, en la Comunitat Valenciana la financiación "no es justa", al tiempo que ha hecho hincapié en la Plataforma pel Finanament, "donde se han movilizado miles y miles de personas para luchar contra una financiación justa".

"Yo lamento que haya presidentes autonómicos que estén defendiendo que el 'status quo' actual es justo, pero en la Comunitat Valenciana, desde luego, no lo es", ha comentado Morant. En este punto, ha remarcado que los presidentes autonómicos "pueden hacer lo que quieran en sus territorios", pero "que no torpedeen" en la Comunitat, ha pedido.

Y ha añadido: "Si ahora se trata mirarse cada uno al ombligo, yo también me lo miro y a la Comunitat Valenciana le hacen falta estos 3.600 millones de euros y no entendería que ninguna otra comunidad autónoma torpedee esta mejora en la Comunitat valenciana".