El PSOE de CyL ve "insuficiente e injusta" la propuesta de financiación autonómica del Gobierno

Carlos Martínez, líder del PSOE en Castilla y León y aspirante a la presidencia de la Junta, defendió públicamente la necesidad de negociar los criterios de reparto de la financiación autonómica durante la clausura del Consejo de Alcaldes en Palencia, un acto que congregó a más de doscientos representantes municipales de las nueve provincias de la región. Según reportó el medio, Martínez expresó su disposición a discutir esos criterios con “otros compañeros que defiendan sus legítimos intereses de otras comunidades autónomas”, pero remarcó que su principal objetivo es lograr que Castilla y León reciba los recursos “que por justicia le corresponden”.

De acuerdo con lo que informó el medio, el dirigente socialista manifestó que la propuesta de financiación autonómica presentada por el Gobierno central, que prevé un incremento anual de 271 millones de euros a partir de 2027, resulta “clarísimamente insuficiente” y “no se ajusta a las necesidades que tiene la Comunidad Autónoma”. Martínez insistió en que el modelo planteado por el Ejecutivo nacional no satisface las demandas del territorio, al considerar que el reparto no toma en cuenta las singularidades y la realidad demográfica de Castilla y León.

Tal como publicó la fuente, el encuentro en Palencia estuvo marcado por la participación de Miriam Andrés, alcaldesa de la ciudad, quien se estrenó como presidenta del Consejo de Alcaldes. Ante la nutrida concurrencia, Martínez explicó que si bien considera “válidos” algunos de los criterios propuestos para el nuevo sistema de financiación, el resultado final que plantea el Gobierno le parece insuficiente. “La música suena bien, la letra última, el resultado definitivo no estoy de acuerdo”, subrayó Martínez durante su intervención, citando textualmente las declaraciones publicadas.

El secretario general del PSOE en la comunidad sostuvo que, pese a reconocer algunas mejoras en los parámetros sugeridos, el incremento financiero previsto queda lejos de atender las demandas reales de servicios públicos y las diferencias estructurales respecto a otras autonomías. Según consignó el medio, Martínez afirmó que asumirá el reto de defender en la negociación los intereses de Castilla y León en un contexto donde distintas regiones del país presentarán reivindicaciones propias.

El medio detalló además que Martínez reafirmó su compromiso con una financiación más justa y equilibrada para la comunidad, apelando a buscar el “acuerdo y el consenso”, pero sin renunciar al derecho de Castilla y León a recibir más recursos para responder a las exigencias del territorio. En su intervención, remarcó que estos fondos resultan esenciales para el futuro de la autonomía, dado que la propuesta actual, en su opinión, resulta “insuficiente e injusta”.

La postura del PSOE de Castilla y León, según informó el medio, apunta a rechazar la oferta inicial del Ejecutivo nacional y a promover un debate que permita ajustar el reparto a las necesidades demográficas y la dispersión territorial de la comunidad, elementos que los socialistas consideran desatendidos en el esquema presentado hasta la fecha. Martínez recalcó en su discurso que la negociación, aún por desarrollar en las próximas etapas, será decisiva para la región y que no dudará en emplear todos los argumentos posibles para mejorar la posición de Castilla y León en el conjunto del sistema de financiación autonómica.

Durante el desarrollo del Consejo de Alcaldes, según reportó el medio, otros ediles presentes secundaron la necesidad de una mayor dotación de recursos y de un modelo más equitativo, respaldando la estrategia de negociación que presentó Martínez. La expectativa del PSOE castellanoleonés es reforzar su reivindicación a partir del consenso entre alcaldes y en coordinación con otros equipos municipales, fortaleciendo su postura en las futuras rondas de diálogo con las autoridades nacionales y regionales.