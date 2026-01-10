El 'Juan Sebastián Elcano' inicia su 98º crucero de instrucción con 73 guardamarinas que durará siete meses

La travesía emprendida por el buque escuela ‘Juan Sebastián Elcano’ no solo ofrece instrucción académica y entrenamiento naval, sino que también refuerza la presencia naval de España en distintos puertos internacionales, según informó la Armada. Setenta y tres guardiamarinas del Cuerpo General e Infantería de Marina han embarcado en Cádiz, donde comenzó el 98º crucero de instrucción, que se extenderá por siete meses, incluyendo 152 días en alta mar y 50 destinados a estancias en puerto, según detalló el medio.

De acuerdo con la información hecha pública por la Armada a través de una nota de prensa y recogida por diversos medios, el inicio de esta travesía en Cádiz estuvo marcado por una serie de ritos tradicionales, entre los cuales destacan la ofrenda floral en el Panteón de Marinos Ilustres y la visita a la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen en San Fernando. Además, se celebró una recepción oficial en el Ayuntamiento de Cádiz y una ceremonia religiosa en la Iglesia Conventual de Santo Domingo, contribuyendo a fortalecer los lazos históricos y simbólicos que acompañan cada salida del ‘Juan Sebastián Elcano’. El barco realizó también el habitual saludo a la reproducción de la imagen de “La Galeona”, marcado por el disparo de dos salvas.

El itinerario de este crucero incluye escalas en varios países de América y Europa. El recorrido prevé paradas en Santa Cruz de Tenerife, Puerto España en Trinidad y Tobago, San Juan en Puerto Rico, Santo Domingo en República Dominicana, Veracruz en México, Puerto Limón en Costa Rica, Curazao y en ciudades de Estados Unidos como Galveston, Norfolk, Baltimore y Nueva York. El regreso a Cádiz está programado para el 31 de julio, tras haber cubierto miles de millas náuticas por el Atlántico.

La formación a bordo durante esta travesía resulta fundamental para los guardiamarinas, quienes cursan materias como navegación, astronomía, meteorología, operaciones anfibias, maniobras, así como apoyos y servicios de combate, según consignó el comunicado de la Armada. El viaje forma parte del tercer año de carrera de los futuros oficiales, ofreciendo una combinación de aprendizaje teórico y experiencia práctica en la mar.

La Armada ha destacado que durante el tiempo que dura la navegación, además de la formación técnica y militar, se promueve el desarrollo personal y la capacidad de convivir en espacios reducidos, aspectos considerados esenciales para el futuro desempeño profesional de los tripulantes. Estas experiencias de convivencia y trabajo en equipo, según publicó la Armada, constituyen uno de los ejes del proceso formativo de la institución.

El propósito del Crucero de Instrucción, según recalca la nota de prensa de la Armada, abarca la preparación integral de los alumnos en ámbitos marineros, militares, sociales y humanos. En paralelo, la travesía sirve como herramienta diplomática y de política exterior, manteniendo la presencia del Estado español en distintos puertos internacionales, lo que facilita el contacto con comunidades de españoles en el extranjero y refuerza la imagen del país.

El ‘Juan Sebastián Elcano’ acumula una larga trayectoria. Su nombre rinde homenaje al marino que culminó la primera circunnavegación al mundo en 1522, empresa iniciada bajo el liderazgo de Fernando de Magallanes. Como reconocimiento, Carlos I de España concedió a Elcano un escudo con el lema en latín “Primus circumdedisti me” (“El primero en circunnavegarme”). Esta hazaña representa uno de los hitos marítimos más importantes asociados a la embarcación y su legado.

La construcción del barco tuvo lugar en los astilleros Echevarrieta y Larrinaga de Cádiz, siendo botado en 1927 y entregado a la Armada un año después, en 1928. Desde entonces, el buque ha navegado casi un millón novecientas mil millas náuticas, recalando en más de setenta países diferentes, según reportó la Armada. De los noventa y siete cruceros realizados con anterioridad, once consistieron en dar la vuelta al mundo, lo que ilustra la vocación global de la nave y su papel en la formación de generaciones de marinos.

Entre los logros técnicos destacan los cruces del océano Atlántico solo con el uso de velas. En nueve ocasiones el buque completó esta travesía sin apoyo de motor, siendo la más reciente durante el crucero número 95, cuando navegó desde Santa Cruz de Tenerife hasta Río de Janeiro, según consignó el medio naval.

La Armada ha subrayado que a bordo del ‘Juan Sebastián Elcano’ se conservan prácticas tradicionales y rituales vinculados al léxico marinero, el uso de velas y la convivencia en espacios limitados. Los tripulantes se enfrentan tanto a periodos de calma como a tempestades, lo que propicia el aprendizaje constante y el fortalecimiento del compañerismo, aspectos centrales en la vida a bordo.

En la actualidad, el buque participa en un plan plurianual de mantenimiento, con el que la Armada busca garantizar que la nave siga operativa y segura al acercarse a su centenario en servicio, según informó la institución. Durante su larga historia, la embarcación ha soportado una multitud de condiciones meteorológicas sin perder operatividad, lo que para la Armada representa un testimonio de la robustez y fiabilidad del buque.

La ruta prevista para esta edición del crucero ha sido diseñada para conjugar formación académica y práctica, promoción de relaciones internacionales y fortalecimiento de la proyección exterior española. Las escalas del barco permiten celebrar actos conmemorativos y encuentros con comunidades españolas radicadas en el extranjero, mostrando el pabellón nacional y reforzando la presencia de España fuera de sus fronteras, según puntualizaron las autoridades navales.

La travesía de siete meses que ahora comienza representa para los guardiamarinas un desafío formativo, pero también una oportunidad de crecimiento personal y profesional, enmarcada por la disciplina militar, la tradición marinera y la representación diplomática del Estado en el extranjero, elementos a los que la Armada otorga relevancia en su plan de instrucción y adiestramiento.