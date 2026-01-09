Una muerta y 9 heridos en el derrumbe de un edificio en Madrid tras una explosión de gas

Madrid, 9 ene (EFE).- Una mujer de 80 años ha muerto y nueve personas ha resultado heridas después de que una explosión de gas causara el colapso del forjado del tejado de un edificio del distrito madrileño de Carabanchel y se derrumbara sobre la cuarta planta del inmueble.

El suceso ha tenido lugar sobre las 16.15 horas en el número 36 de la calle de Azcoitia, un edificio que justo este viernes estaba siendo sometido a una obra para separar las tuberías del gas, según consta en un aviso a los vecinos de la finca colindante, el número 34.

Además, en la fachada había andamios para llevar a cabo obras de revestimiento, si bien esta actuación no ha tenido nada que ver con la explosión.

Mientras se analizan las causas, los vecinos del número 34 de la misma calle han mostrado a EFE un aviso que recibieron ayer en el que se les comunicaba el corte temporal del suministro de gas por una obra para la separación de los tubos del gas que se iba a acometer este viernes a partir de las 9 de la mañana en el número 36.

Para ello, se solicitaba a los vecinos el cierre de todas las llaves de gas de las viviendas o locales hasta que se les avisase de la reanudación del servicio.

La explosión, que ha sorprendido a los vecinos de la zona, ha causado la muerte de una mujer, cuyo cuerpo semienterrado por los escombros en la cuarta y última planta y con múltiples heridas, ha sido rescatado por los Bomberos del Ayuntamiento.

Su marido ha sido evacuado a un hospital por los sanitarios del Samur-Protección Civil, al igual que un joven de 27 años, trasladado también a un hospital menos grave por el Summa-112, cuyos psicólogo han atendido a cuatro personas por crisis de ansiedad.

El resto de los heridos han sido asistidos en el lugar del suceso, todos ellos leves.

Hasta el lugar se han desplazado la vicealcaldesa de Madrid Inmaculada Sanz, y el delegado del Gobierno, Francisco Martín, quienes han dicho que la explosión de gas es la hipótesis más probable de las causas del suceso.

Ambos han confirmado que no había personas atrapadas en el edificio porque, además, nadie había echado en falta a ningún vecino.

La explosión no solo ha causado daños en el número 36, sino también en el inmueble del número 38.

Ambos, cuya entrada comparten, cuentan con 16 viviendas cada uno y las 32 en total van a ser completamente desalojadas, según han dicho a EFE fuentes de Emergencias Madrid.

El Samur Social y los técnicos de edificación del Ayuntamiento ya se encuentran en el lugar para dar una alternativa habitacional a los vecinos que así lo requieran.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y serán sus especialistas de Científica los que recogerán las pruebas necesarias para las pesquisas cuando las condiciones del edificio les permitan entrar.

Mientras, los Bomberos, que han desplegado ocho dotaciones más el puesto de mando, trabajan en la consolidación del edificio. EFE

(foto) (vídeo)