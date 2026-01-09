Sumar tiende la mano a Vox para prohibir a las empresas comprar vivienda como quiere Trump

Madrid, 09 ene (EFECOM).- Sumar ha tendido este viernes la mano al PP y Vox para aprobar en el Congreso una ley que prohíba a las empresas comprar más viviendas, después de que el presidente Donald Trump anunciara esta semana que va a adoptar esa medida en Estados Unidos y a llevarla al Foro Económico Mundial de Davos de finales de este mes.

En una entrevista con EFE, el portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, ha explicado que ha vuelto a registrar la proposición de ley que 'tumbaron' el pasado noviembre en el pleno el PP, Vox y Junts para prohibir a empresas y fondos adquirir viviendas, ya que está convencido de que el PP y Vox pueden "cambiar de voto".

"Lo que creo es que Vox, que salió a abrazar públicamente la propuesta (de Trump) y a decir que por fin se tomaban medidas valientes, y el PP, que hemos visto que tiene una política completamente seguidista, van a cambiar el voto y, por lo tanto, lo que he hecho es volver a registrar el proyecto de ley para que se pueda volver a votar", ha anunciado.

Tras mostrarse confiado en que "aquellos que han aplaudido al señor Trump por prohibir a corporaciones comprar vivienda puedan votar ahora a favor" de su ley, el portavoz de Sumar ha dicho que espera que también "el PSOE, que tuvo una abstención bastante cobarde, pase al sí".

El pasado 27 de noviembre, la mayoría que suman en el pleno del Congreso el PP, Vox y Junts impidieron que la proposición de ley de Sumar para prohibir a empresas y fondos adquirir viviendas iniciara su tramitación parlamentaria.

A favor de tramitarla votaron Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG, mientras que el PSOE y el PNV se abstuvieron.

La propuesta supone una reforma de la ley de vivienda de 2023, para limitar el derecho de transmisión de propiedad de viviendas exclusivamente a las personas físicas, con excepciones como los agentes económicos y sociales, las entidades sin ánimo de lucro, las religiosas y las ONG para el desarrollo.

Ibáñez ha recordado que esa fue la primera ley que presentó su partido (Compromís) en el Congreso y ha defendido que se trata de una medida "valiente" y de "sentido común", dada la actual crisis de la vivienda y que "hay empresas comprando bloques enteros de pisos en los barrios, que encima hacen acoso inmobiliario a los inquilinos que se quedan dentro con el derecho a continuar viviendo allí".

"Como parece que el sentido común, ahora de la mano del señor Trump, amplía los votos de Vox y el PP, espero que cuando se pueda volver a debatir esta propuesta de ley salga adelante, porque es importante tanto el mensaje que se envía de cambio de paradigma y de que la vivienda no es un bien de mercado o un negocio, como poner fin a la especulación", ha argumentado.

En Estados Unidos, Trump dijo este miércoles a través de su red Truth Social que planea prohibir que los grandes inversores institucionales compren viviendas unifamiliares, ya que comprar una casa en ese país "cada vez está más fuera del alcance de demasiadas personas". EFE

