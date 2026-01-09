Piden 10 años de cárcel para un acusado de herir en el pie de un disparo a un hombre en Illescas (Toledo)

La Policía Local de Illescas intervino en la avenida de Castilla-La Mancha después de que amigos de O.B. lo trasladaran herido tras expulsarlo del lugar donde se produjo el disparo, según consignó Europa Press. El Ministerio Público ha solicitado una pena de diez años de prisión para B.F.S.M., acusado de atacar con arma de fuego a O.B. durante una discusión en Illescas, Toledo. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial juzgará a B.F.S.M. el miércoles 14, enfrentando cargos derivados de los hechos que ocurrieron el 22 de marzo de 2024, en los que O.B. recibió un disparo en el pie derecho.

La cronología, de acuerdo con el informe de la Fiscalía obtenido por Europa Press, comenzó alrededor de las 20:30 cuando O.B. y tres amigos se encontraban en las inmediaciones del antiguo Cuartel de la Guardia Civil de Illescas. En ese momento, ‘J.’, cuyo nombre es J.R.V.R., contactó con O.B. por vía telemática solicitando su presencia en la casa de sus padres para resolver un conflicto relacionado con una supuesta deuda personal. Temiendo que ‘J.’ pudiera causar daño a sus padres, O.B. acudió al domicilio paterno en Illescas acompañado de sus amigos, pero no encontraron a nadie en la vivienda.

Ante la ausencia de ‘J.’ en el domicilio indicado, O.B. y sus acompañantes se dirigieron a una segunda dirección en el mismo municipio en busca de la persona con la que existía la disputa. Los cuatro, desplazados en el auto de O.B., llegaron alrededor de las 21:00. O.B. y Y.E.Y. accedieron al portal del edificio, mientras que M.A. permaneció en el exterior y B.B. se quedó en el coche. O.B. golpeó con fuerza la puerta del bajo —donde suponía que podría encontrarse ‘J.’— solicitando su presencia.

El informe de acusación, citado por Europa Press, recoge que al escuchar los golpes, B.F.S.M. salió desde el interior del bajo empuñando una pistola corta de calibre 9 milímetros Parabellum. Según el Ministerio Público, B.F.S.M. habría proferido amenazas directas a O.B., entre ellas: “Te voy a pegar un tiro, hijo de puta, vete de aquí, te voy a pegar un plomazo”. Tanto O.B. como Y.E.Y. abandonaron el portal hacia la calle; Y.E.Y. y M.A. buscaron protección tras una furgoneta estacionada, mientras que O.B. quedó expuesto en la calzada.

Testigos y acusación coinciden en que, tras un intercambio verbal en el que O.B. desafió al acusado para resolver el conflicto físicamente, B.F.S.M. disparó el arma. El primer disparo impactó en un vehículo aparcado. El segundo, dirigido al pie derecho de O.B., provocó una herida con entrada en la zona del antepié y salida por la región inframaleolar.

Europa Press reportó que, tras el incidente, los acompañantes de O.B. lo subieron a su coche y se alejaron del lugar con dirección a la avenida de Castilla-La Mancha, donde dos agentes de la Policía Local acudieron en auxilio. Estos contactaron inmediatamente con los servicios médicos de emergencia, que trasladaron a O.B. al Complejo Hospitalario de Toledo para una intervención urgente.

En el lugar del altercado, una inspección ocular de la Guardia Civil localizó dos casquillos de bala percutidos correspondientes a calibre 9 milímetros Parabellum, según detalló el mismo medio. Las lesiones provocadas por el impacto obligaron a practicar una intervención quirúrgica a la víctima, clasificando el riesgo asociado como categoría 2.

En relación con la recuperación de O.B., la Fiscalía especifica que el periodo total de curación y estabilización incluyó 2 días de perjuicio grave, 30 días de perjuicio moderado y 13 días de perjuicio básico. Las secuelas permanentes afectan la movilidad de tres dedos del pie derecho y persisten dos cicatrices: una en el antepié derecho de 50x30 milímetros, de disposición oblicua y apariencia queloidea, y otra redondeada de 20 milímetros en la región inframaleolar externa, también queloidea. La Fiscalía valora el perjuicio estético como ligero, determinándolo en 3 puntos dentro de la escala habitual de evaluación de secuelas.

La acusación pública atribuye a B.F.S.M. la comisión de un delito de lesiones usando arma de fuego, considerando la inutilidad provocada en un miembro no principal, solicitando seis años de prisión por este delito. El escrito, según refiere Europa Press, incluye también la petición de dos años de cárcel por amenazas no condicionales y otros dos años por tenencia ilícita de armas.

La víctima, a su vez, sostiene ante el tribunal tanto acciones penales como civiles por los daños sufridos, reclamando las compensaciones legales correspondientes. La investigación judicial ha considerado distintos elementos probatorios recogidos en la escena por la Guardia Civil, así como los partes médicos del Complejo Hospitalario de Toledo.

Este proceso penal se añade a una serie de escenarios de violencia personal asociados a disputas no resueltas, en este caso derivadas, según la acusación, de una deuda entre particulares. La Fiscalía subraya la gravedad de los hechos, por la utilización de arma de fuego ante una confrontación motivada por diferencias personales y el consiguiente menoscabo físico y psicológico para la víctima.