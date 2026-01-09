Espana agencias

Pellegrini advierte del "peligro" que encierra que el Oviedo "sea colista"

Sevilla, 9 ene (EFE).- El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha declarado este viernes que esta semana ha realizado "autocrítica" porque le "dolió perder de esa manera" -(5-1) ante el Real Madrid en la anterior jornada- y ha advertido de "lo peligroso" que es que el Oviedo, su rival del sábado en la capital asturiana, "sea colista".

Pellegrini, en su comparecencia de prensa tras la sesión preparatoria que dirigió en la ciudad deportiva, aseguró que los equipos de abajo "quieren remontar", por lo que "si crees que con menos intensidad vas a superarlos, no lo vas a hacer".

El preparador de los verdiblancos espera de sus hombres "un partido completo para cumplir el objetivo de la primera vuelta", que es "pasar de los 30 puntos y mantenerse vigente en las tres competiciones -LaLiga, la Copa y la Liga Europa".

El técnico santiaguino afirmó que el delantero congoleño Cedric Bakambu, recién regresado de la Copa de África, "no va citado" porque debe "ponerse al día" tras un mes de ausencia y no porque vaya a abandonar el Betis durante el mercado invernal, algo que no le "merece consideración porque son rumores".

Del argentino Chimy Ávila, por su parte, dijo que "está entrenando muy bien" pese a que negocia su traspaso y "está convocado" para viajar a Oviedo porque "todos los que están en el plantel, se mantienen vigentes" sin atender a "especulaciones" sobre el futuro del futbolista.

Pellegrini no considera que la goleada encajada en el Bernabéu sea significativa porque su equipo ha recibido "14 goles en 16 partidos" gracias a un "rendimiento defensivo altísimo" pero entre el Real Madrid y el Barcelona, le "hicieron 10", debido a que "hubo problemas importantes, baches" que deben "solucionar".

El único lesionado de su plantilla es el capitán, Isco Alarcón, de quien "es difícil dar un diagnóstico, saber cómo va", pero insistió en que "a pesar de su importancia, hay que buscar soluciones", y recordó que "el equipo ha sabido mantenerse a un nivel aceptable" cuando ha sufrido muchas bajas.

Pellegrini resaltó la "muchísima importancia" que le concede a la Copa del Rey, cuyo octavo de final jugará el miércoles ante el Elche en el estadio La Cartuja, porque ha puesto al Betis a "a cinco partidos de tener un título y la opción de jugar la Supercopa", si bien resaltó el "buen año" que "está haciendo" el conjunto ilicitano. EFE

lhg/agr/og

