Nani Roma: "Estamos contentos, pero no era un día para asumir riesgos innecesarios"

Redacción deportes, 9 ene (EFE).- El piloto español Nani Roma firmó una jornada sólida y estratégica en la etapa de coches del Dakar, en la que finalizó sexto y logró reforzar su posición en la clasificación general, donde es tercero junto a su copiloto, Álex Haro.

El catalán olvió a demostrar una lectura madura de la carrera, priorizando la regularidad y la fiabilidad del Ford Raptor del equipo Ford Racing en una fase clave del rally.

Roma analizó la etapa como una de las más exigentes de la primera parte de la competición, marcada por una navegación compleja y tramos muy castigados para la mecánica. “Ha sido un día duro, de los que te obligan a estar muy concentrado desde el primer kilómetro. Había zonas en las que era fácil cometer errores y perder mucho tiempo”, explicó el catalán, satisfecho por haber evitado problemas mayores en un terreno que puso a prueba a buena parte de los favoritos.

El sexto puesto en la etapa no refleja del todo el trabajo deasrrollado por el dúo Roma-Haro, que optó por una estrategia conservadora tras los incidentes y abandonos registrados en jornadas anteriores.

“Sabíamos que hoy no era un día para asumir riesgos innecesarios. El Dakar es muy largo y esta primera semana está siendo especialmente selectiva”, apuntó Roma, que destacó el papel clave de su copiloto en la navegación. “Álex ha estado impecable, leyendo muy bien el terreno y ayudándonos a mantener un ritmo constante”.

Desde el seno de Ford Racing, el balance también es positivo. El equipo sigue acumulando kilómetros valiosos en su proyecto, con Roma como principal referente en la general. “Estamos contentos con cómo está respondiendo el coche. Todavía hay margen de mejora, pero estamos en la pelea y eso era uno de los objetivos”, señaló el piloto, consciente de que la lucha por el podio sigue abierta.

Con el día de descanso en el horizonte, Roma subrayó la importancia de llegar bien posicionados y con el vehículo entero. “Estar terceros a estas alturas es una buena noticia, pero el Dakar no perdona. Queda mucho rally por delante y cualquier detalle puede marcar la diferencia”, concluyó el español, decidido a seguir construyendo desde la constancia su asalto a los puestos de honor. EFE

