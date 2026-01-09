Moreno acusa a Sánchez de romper la multilateralidad para hacer traje a medida a Junqueras

Granada, 9 ene (EFE).- El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de romper la "multilateralidad" con su modelo de financiación autonómica, una propuesta que considera "poco creíble", que vincula a los próximos comicios electorales y que supone un "traje a medida" para el líder de ERC, Oriol Junqueras.

A preguntas de los periodistas durante una visita a Sierra Nevada, Moreno ha rechazado el "conejo de la chistera" que ha sacado, dice, el Gobierno de España a escasas fechas de la celebración de elecciones en varias comunidades autónomas, y ha considerado "la peor manera" de empezar la negociación de una propuesta sobre financiación que le merece "muy poca credibilidad" y que atribuye además a "fuegos de artificio".

"Es poco creíble esta oferta cuando Junqueras, inhabilitado para cargo público por sentencia firme del Tribunal Supremo", ha dicho, acude a Moncloa a reunirse con el presidente del Gobierno para cerrar un modelo "especial y singular para Cataluña".

Como presidente de los andaluces, ha incidido, no le puede "representar un independentista condenado e inhabilitado como cargo público hasta 2031", de ahí que considere que la negociación ha empezado "francamente mal". En su opinión, lo que hay es un "problema de gobernabilidad de Sánchez" y de la Generalitat, que "necesita los votos de Esquerra Republicana".

Ha acusado a Sánchez de romper la "multilateralidad" que defiende en las relaciones internacionales para propiciar a una comunidad y a una fuerza política, lo que ha considerado una "incoherencia" del presidente del Gobierno, que está haciendo "un traje a la medida de Junqueras que no le va a quedar bien a Andalucía" porque "ordinalidad es sinónimo de ruptura de la igualdad".

Moreno ha afirmado que la propuesta le genera además "muy poca credibilidad" porque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero -también secretaria general de los andaluces-, ha sido "incapaz" de aprobar un presupuesto en tres años, y ahora plantea una reforma integral del modelo de financiación a escasas fechas de elecciones, lo que atribuye a un objetivo "electoral" en lugar de a la búsqueda de una solución a un problema de ocho años consecutivos.

Aunque ha dicho que desconoce aún la propuesta, ha sostenido que "así no funcionan las cosas". En su opinión, Montero debería haber convocado primero el Consejo de Política Fiscal y Financiera, presentar el proyecto, negociarlo con todas las comunidades autónomas e intentar llegar a un consenso. EFE

(foto) (vídeo)