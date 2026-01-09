Espana agencias

Moreno acusa a Sánchez de romper la multilateralidad para hacer traje a medida a Junqueras

Guardar

Granada, 9 ene (EFE).- El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de romper la "multilateralidad" con su modelo de financiación autonómica, una propuesta que considera "poco creíble", que vincula a los próximos comicios electorales y que supone un "traje a medida" para el líder de ERC, Oriol Junqueras.

A preguntas de los periodistas durante una visita a Sierra Nevada, Moreno ha rechazado el "conejo de la chistera" que ha sacado, dice, el Gobierno de España a escasas fechas de la celebración de elecciones en varias comunidades autónomas, y ha considerado "la peor manera" de empezar la negociación de una propuesta sobre financiación que le merece "muy poca credibilidad" y que atribuye además a "fuegos de artificio".

"Es poco creíble esta oferta cuando Junqueras, inhabilitado para cargo público por sentencia firme del Tribunal Supremo", ha dicho, acude a Moncloa a reunirse con el presidente del Gobierno para cerrar un modelo "especial y singular para Cataluña".

Como presidente de los andaluces, ha incidido, no le puede "representar un independentista condenado e inhabilitado como cargo público hasta 2031", de ahí que considere que la negociación ha empezado "francamente mal". En su opinión, lo que hay es un "problema de gobernabilidad de Sánchez" y de la Generalitat, que "necesita los votos de Esquerra Republicana".

Ha acusado a Sánchez de romper la "multilateralidad" que defiende en las relaciones internacionales para propiciar a una comunidad y a una fuerza política, lo que ha considerado una "incoherencia" del presidente del Gobierno, que está haciendo "un traje a la medida de Junqueras que no le va a quedar bien a Andalucía" porque "ordinalidad es sinónimo de ruptura de la igualdad".

Moreno ha afirmado que la propuesta le genera además "muy poca credibilidad" porque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero -también secretaria general de los andaluces-, ha sido "incapaz" de aprobar un presupuesto en tres años, y ahora plantea una reforma integral del modelo de financiación a escasas fechas de elecciones, lo que atribuye a un objetivo "electoral" en lugar de a la búsqueda de una solución a un problema de ocho años consecutivos.

Aunque ha dicho que desconoce aún la propuesta, ha sostenido que "así no funcionan las cosas". En su opinión, Montero debería haber convocado primero el Consejo de Política Fiscal y Financiera, presentar el proyecto, negociarlo con todas las comunidades autónomas e intentar llegar a un consenso. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Cinco detenidos en Linares (Jaén) tras un tiroteo en la vía pública y tráfico de drogas

Infobae

Detenidos dos albaneses que custodiaban un alijo de hachís con armas Kalashnikov en Cádiz

Infobae

Ecologistas llevan a los tribunales el proyecto 'Stelarium Ávila Center' previsto en una zona "protegida" de Gredos

El colectivo ambiental recurre a la vía judicial tras la autorización de un complejo turístico en pleno corazón del Parque Regional de Gredos, sin evaluación ambiental previa y con financiación europea, advirtiendo de un riesgo legal y ecológico relevante

Infobae

Un juez pregunta al fiscal si investiga a Zapatero por sus vínculos con Maduro

Infobae

David Martín: "En el deporte de élite, si no te reinventas, te vas para atrás"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La “falta de control” del

La “falta de control” del Instituto Social de la Marina provoca que trabajadores del mar reciban a la vez subsidios por desempleo y otras ayudas incompatibles

La nueva financiación autonómica quiere incendiar el PP: la jugada de Pedro Sánchez antes de un ciclo electoral clave

La fragata ‘Almirante Juan de Borbón’ de la Armada lidera la misión de la OTAN en el norte de Europa: sale este sábado tras su retraso por el mal tiempo

Pedro Sánchez habla por teléfono con Delcy Rodríguez y Edmundo González: “España respalda una transición liderada por los venezolanos”

Albares habla con Marco Rubio tras la excarcelación de los presos españoles en Venezuela: “Además de un día de felicidad, también es un día de esperanza”

ECONOMÍA

La brecha invisible de la

La brecha invisible de la transición energética: el 84% de la energía renovable se produce en la España vaciada, pero sin dejar dinero a esas regiones

El nuevo modelo de financiación autonómica divide a las comunidades: más recursos, pero polémica por el reparto

Repsol expresa a Trump su disposición para aumentar por tres su producción en Venezuela si existen condiciones favorables

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 9 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España