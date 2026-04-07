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Rodalies recupera el tramo de la línea R4 que fue cortado por el accidente de Gelida

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Barcelona, 7 abr (EFE).- Rodalies de Catalunya ha recuperado este martes el servicio de trenes de la línea R4 entre Sant Sadurní d'Anoia y Martorell, lo que ha permitido restablecer la circulación ferroviaria entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) y Terrassa Estació del Nord (Barcelona), ha informado la compañía Renfe.

Este tramo fue cortado tras el accidente mortal de Gelida (Barcelona) del pasado 20 de enero, cuando un muro de contención de la AP-7 cayó sobre las vías de la línea R4 a su paso por esta población debido a las fuertes lluvias, contra el que chocó un tren que circulaba por la zona, lo que provocó la muerte de un maquinista en prácticas y decenas de heridos.

Desde hoy, Gelida, San Sadurní d'Anoia, Lavern-Subirats, La Granada, Vilafranca del Penedès, Els Monjos, L'Arboç y El Vendrell recuperan la conexión en tren con Barcelona sin necesidad de transbordo.

Con la nueva programación, el servicio entre Sant Vicenç de Calders – Terrassa Estació del Nord se presta en tren, y entre esta estación y Manresa con trenes lanzadera y servicio complementario por carretera.

Además, se ha restablecido el recorrido completo de la línea R1 entre Maçanet y L'Hospitalet de Llobregat sin necesidad de servicio lanzadera entre Blanes y Maçanet.

En esta línea, se recupera el número de frecuencias, llegando a los 8 trenes por hora y sentido en hora punta entre Mataró y Barcelona.

Debido a la ampliación del horario de mantenimiento de la infraestructura por parte de Adif, se mantiene transporte alternativo por carretera entre Blanes y Maçanet-Massanes en las últimas y primeras circulaciones (entre las 22 y las 8 horas).

El servicio de la línea R2 ha adaptado los horarios con el objetivo de mejorar la calidad del servicio, haciéndola compatible con la obra que Adif ejecuta en el tramo entre Garraf y Sitges.

De este modo, se han incrementado las frecuencias entre Granollers Centre y Castelldefels, lo que permite mejorar la conexión ferroviaria con Barcelona, además de aumentar la oferta para los viajeros de los servicios Regionales que utilizan El Prat de Llobregat como punto de transbordo.

Toda la información sobre estas modificaciones se puede encontrar en las páginas web rodalies.gencat.cat y renfe.com, en el canal de Whatsapp de Rodalies, en el teléfono 900 41 00 41, y en la app Rodalies de Catalunya y en los puntos de atención al cliente de las estaciones, destaca la compañía Renfe. EFE.

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