Espana agencias

Morant reivindica que el nuevo modelo de financiación es "por fin justo" para la C.Valenciana y pide a Llorca a apoyarlo

Diana Morant destaca que el esquema presentado duplica el monto reclamado al Ejecutivo central, insta al presidente autonómico a respaldar la propuesta y alerta sobre el riesgo de perder casi 3.700 millones anuales destinados a servicios esenciales para la región

Guardar

Diana Morant destacó que el monto de recursos que recibirá la Comunidad Valenciana tras la propuesta de financiación autonómica del Gobierno central equivale a cubrir todos los costes anuales del profesorado de Primaria y Secundaria de la educación pública, así como el personal de los centros de salud y hospitales de la región, además de permitir grandes inversiones en infraestructuras educativas, sanitarias y vivienda. Este anuncio se produce en el contexto de la presentación del nuevo esquema de financiación autonómica, que según informó Europa Press, beneficiaría directamente a la Comunidad Valenciana con un incremento anual de 3.669 millones de euros, una cifra que duplica lo que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, había exigido al Ejecutivo central durante su reciente visita a la Moncloa.

Durante una comparecencia en la sede del PSPV en València, Morant –ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV— instó a Pérez Llorca, del PP, a respaldar lo que calificó como un “día histórico” para los valencianos, tras publicarse la propuesta desde el Ministerio de Hacienda dirigido por María Jesús Montero. Según detalló Europa Press, Morant insistió en que el nuevo modelo recoge las principales demandas históricas formuladas por la sociedad y la política valencianas, así como por los socialistas de la región. Indicó que el sistema presentado representa “el mejor modelo de financiación que ha tenido nunca en la historia nuestro país”, incorporando el criterio poblacional como eje principal de la asignación de recursos.

La ministra remarcó la magnitud del nuevo esquema, enfatizando que, tras la reciente reunión entre Pérez Llorca y Pedro Sánchez, el Ejecutivo central ha presentado una opción que “dobla” lo solicitado inicialmente por el mandatario autonómico. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Morant manifestó que tras conocerse la propuesta la Generalitat “ha quedado noqueada, sin saber qué decir ni cómo reaccionar”, y pidió a Pérez Llorca que actúe “a la altura de un gran regalo del Gobierno de España”.

La propuesta de reforma de la financiación autonómica sitúa a Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana como los territorios con mayor incremento de recursos en el ejercicio de 2027 respecto al sistema vigente. Según detalló Europa Press, la autonomía valenciana es una de las principales beneficiadas por este reajuste, tanto en términos absolutos como relativos por habitante, donde la región queda en segunda posición tras Murcia. Morant defendió que este aumento en la financiación permitirá que los ciudadanos reciban una atención en educación y sanidad acorde a sus necesidades, subrayando que la Caixa Común será gestionada en proporción a los esfuerzos de cada territorio.

Entre los nuevos criterios que incorpora la propuesta, Morant destacó la prevalencia del factor poblacional, considerado como “elemento nuclear” en la redistribución de los recursos. Además, según informó Europa Press, se incluyen parámetros vinculados a los retos que enfrentan actualmente las comunidades, como la emergencia climática, destinando dos tercios del nuevo fondo a los territorios del litoral mediterráneo, lo que representa un beneficio directo para la Comunidad Valenciana.

La ministra cuantificó el alcance del nuevo modelo, señalando que el aumento de 3.669 millones de euros al año permitiría, además del mantenimiento del personal educativo y sanitario, la posibilidad de construir hasta 18.000 viviendas anualmente, multiplicando por 12 el presupuesto actual del Consell en esta materia, o llevar a cabo la edificación de 200 centros de salud, 300 institutos o 400 colegios, junto con un aumento notable en el presupuesto destinado a la dependencia, multiplicándolo por siete.

En cuanto a la posición del presidente de la Generalitat, Morant respondió a las declaraciones de Pérez Llorca en las que manifestó preocupaciones sobre varios aspectos de la propuesta, sugiriendo que, “si no entiende alguna cosa” o “no se lo ha estudiado”, podrá consultarlo directamente con la ministra de Hacienda durante la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, fijado para el miércoles siguiente. Según consignó Europa Press, Morant recalcó que no es aceptable perder los 3.700 millones de euros anuales dirigidos a los valencianos “por ignorancia o mala fe” del Consell o del PP autonómico e insistió en la responsabilidad de sus líderes de no dejar de defender estos fondos, señalando que “el dinero es de los valencianos”.

La ministra también abordó el origen de los apoyos del presidente autonómico, subrayando, según publicó Europa Press, que Pérez Llorca no fue elegido por el electorado valenciano, sino por designación del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal. Añadió que este hecho no debe condicionar el voto a favor del nuevo sistema de financiación, que se someterá a consideración en el CPFF. Morant apeló a que la defensa de los intereses valencianos debe prevalecer sobre cualquier instrucción orgánica del partido a nivel nacional.

Europa Press informó que, a juicio de Morant, esta propuesta “supera todas las expectativas” de la sociedad y los expertos valencianos, ya que recoge todas las reclamaciones históricas, tanto de la ciudadanía como de instituciones y entidades. Explicó además que, bajo el nuevo esquema, la Comunidad Valenciana ocupará el tercer lugar a nivel nacional en recursos totales recibidos, consolidando un avance en la autonomía financiera regional.

Morant valoró especialmente el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez en la transferencia de fondos a las comunidades autónomas, recordando que desde que asumió la presidencia se han transferido 300.000 millones de euros adicionales a estos territorios en comparación con el periodo bajo el Gobierno anterior de Mariano Rajoy. Issi, mencionó que este tipo de decisiones se enmarcan en la apuesta por un Estado del bienestar y un modelo autonómico que, según sus palabras recogidas por Europa Press, “entiende, respeta y apoya” a los territorios, con una apuesta por la solidaridad y la equidad en la distribución de los recursos.

La secretaria general del PSPV concluyó asegurando que los socialistas valencianos y ella misma defenderán activamente este nuevo modelo de financiación autonómica, e instó reiteradamente al presidente Pérez Llorca a votar a favor de la propuesta “por el bien de los valencianos”, mientras aseguró que la región no puede permitirse rechazar un aumento de recursos de tal envergadura, destinado a servicios esenciales.

Temas Relacionados

Financiación autonómicaDiana MorantComunitat ValencianaJuanfran Pérez LlorcaGobierno de EspañaValènciaEspañaSistema de financiaciónPSPVMaría Jesús MonteroEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Juzgado desestima la petición de ex pareja de Ilia Topuria de viajar con su hija a Miami

Infobae

El Peñarol uruguayo ficha al atacante argentino Gastón Togni

Infobae

16-15. España remonta a Australia y cierra su preparación para el Europeo con dos triunfos

Infobae

El año parlamentario se abre el jueves con las explicaciones de Albares, Montero y Aagesen

Infobae

Matarazzo repite once; el Getafe sale con Nyom y el canterano Mestanza

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los mejores olfatos de la

Los mejores olfatos de la Guardia Civil cumplen 78 años en 2026: desde el ‘polémico’ Roldán, que cazaba cebos envenenados, a Sami, que ha localizado más de 9 millones de euros

España tiene menos militares que hace un año y no consigue seguir el ritmo de Europa: “Los jóvenes no quieren formar parte de las Fuerzas Armadas”

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

ECONOMÍA

El Gobierno reabre las negociaciones

El Gobierno reabre las negociaciones para la subida del SMI con la tributación y la absorción de pluses como retos principales

El año arranca con más presión sobre el bolsillo: los precios suben en servicios clave, pero bajan la luz y el gas

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 enero

Qué cambia con el nuevo modelo de financiación de Hacienda: así se reparte el aumento de recursos

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España