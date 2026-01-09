Morant reivindica que el nuevo modelo de financiación es "por fin justo" para la C.Valenciana y pide a Llorca a apoyarlo

Diana Morant destacó que el monto de recursos que recibirá la Comunidad Valenciana tras la propuesta de financiación autonómica del Gobierno central equivale a cubrir todos los costes anuales del profesorado de Primaria y Secundaria de la educación pública, así como el personal de los centros de salud y hospitales de la región, además de permitir grandes inversiones en infraestructuras educativas, sanitarias y vivienda. Este anuncio se produce en el contexto de la presentación del nuevo esquema de financiación autonómica, que según informó Europa Press, beneficiaría directamente a la Comunidad Valenciana con un incremento anual de 3.669 millones de euros, una cifra que duplica lo que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, había exigido al Ejecutivo central durante su reciente visita a la Moncloa.

Durante una comparecencia en la sede del PSPV en València, Morant –ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV— instó a Pérez Llorca, del PP, a respaldar lo que calificó como un “día histórico” para los valencianos, tras publicarse la propuesta desde el Ministerio de Hacienda dirigido por María Jesús Montero. Según detalló Europa Press, Morant insistió en que el nuevo modelo recoge las principales demandas históricas formuladas por la sociedad y la política valencianas, así como por los socialistas de la región. Indicó que el sistema presentado representa “el mejor modelo de financiación que ha tenido nunca en la historia nuestro país”, incorporando el criterio poblacional como eje principal de la asignación de recursos.

La ministra remarcó la magnitud del nuevo esquema, enfatizando que, tras la reciente reunión entre Pérez Llorca y Pedro Sánchez, el Ejecutivo central ha presentado una opción que “dobla” lo solicitado inicialmente por el mandatario autonómico. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Morant manifestó que tras conocerse la propuesta la Generalitat “ha quedado noqueada, sin saber qué decir ni cómo reaccionar”, y pidió a Pérez Llorca que actúe “a la altura de un gran regalo del Gobierno de España”.

La propuesta de reforma de la financiación autonómica sitúa a Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana como los territorios con mayor incremento de recursos en el ejercicio de 2027 respecto al sistema vigente. Según detalló Europa Press, la autonomía valenciana es una de las principales beneficiadas por este reajuste, tanto en términos absolutos como relativos por habitante, donde la región queda en segunda posición tras Murcia. Morant defendió que este aumento en la financiación permitirá que los ciudadanos reciban una atención en educación y sanidad acorde a sus necesidades, subrayando que la Caixa Común será gestionada en proporción a los esfuerzos de cada territorio.

Entre los nuevos criterios que incorpora la propuesta, Morant destacó la prevalencia del factor poblacional, considerado como “elemento nuclear” en la redistribución de los recursos. Además, según informó Europa Press, se incluyen parámetros vinculados a los retos que enfrentan actualmente las comunidades, como la emergencia climática, destinando dos tercios del nuevo fondo a los territorios del litoral mediterráneo, lo que representa un beneficio directo para la Comunidad Valenciana.

La ministra cuantificó el alcance del nuevo modelo, señalando que el aumento de 3.669 millones de euros al año permitiría, además del mantenimiento del personal educativo y sanitario, la posibilidad de construir hasta 18.000 viviendas anualmente, multiplicando por 12 el presupuesto actual del Consell en esta materia, o llevar a cabo la edificación de 200 centros de salud, 300 institutos o 400 colegios, junto con un aumento notable en el presupuesto destinado a la dependencia, multiplicándolo por siete.

En cuanto a la posición del presidente de la Generalitat, Morant respondió a las declaraciones de Pérez Llorca en las que manifestó preocupaciones sobre varios aspectos de la propuesta, sugiriendo que, “si no entiende alguna cosa” o “no se lo ha estudiado”, podrá consultarlo directamente con la ministra de Hacienda durante la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, fijado para el miércoles siguiente. Según consignó Europa Press, Morant recalcó que no es aceptable perder los 3.700 millones de euros anuales dirigidos a los valencianos “por ignorancia o mala fe” del Consell o del PP autonómico e insistió en la responsabilidad de sus líderes de no dejar de defender estos fondos, señalando que “el dinero es de los valencianos”.

La ministra también abordó el origen de los apoyos del presidente autonómico, subrayando, según publicó Europa Press, que Pérez Llorca no fue elegido por el electorado valenciano, sino por designación del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal. Añadió que este hecho no debe condicionar el voto a favor del nuevo sistema de financiación, que se someterá a consideración en el CPFF. Morant apeló a que la defensa de los intereses valencianos debe prevalecer sobre cualquier instrucción orgánica del partido a nivel nacional.

Europa Press informó que, a juicio de Morant, esta propuesta “supera todas las expectativas” de la sociedad y los expertos valencianos, ya que recoge todas las reclamaciones históricas, tanto de la ciudadanía como de instituciones y entidades. Explicó además que, bajo el nuevo esquema, la Comunidad Valenciana ocupará el tercer lugar a nivel nacional en recursos totales recibidos, consolidando un avance en la autonomía financiera regional.

Morant valoró especialmente el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez en la transferencia de fondos a las comunidades autónomas, recordando que desde que asumió la presidencia se han transferido 300.000 millones de euros adicionales a estos territorios en comparación con el periodo bajo el Gobierno anterior de Mariano Rajoy. Issi, mencionó que este tipo de decisiones se enmarcan en la apuesta por un Estado del bienestar y un modelo autonómico que, según sus palabras recogidas por Europa Press, “entiende, respeta y apoya” a los territorios, con una apuesta por la solidaridad y la equidad en la distribución de los recursos.

La secretaria general del PSPV concluyó asegurando que los socialistas valencianos y ella misma defenderán activamente este nuevo modelo de financiación autonómica, e instó reiteradamente al presidente Pérez Llorca a votar a favor de la propuesta “por el bien de los valencianos”, mientras aseguró que la región no puede permitirse rechazar un aumento de recursos de tal envergadura, destinado a servicios esenciales.