La sanidad andaluza mantiene un seguimiento al entorno de la niña muerta por meningitis

Málaga, 9 ene (EFE).- La Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía está haciendo un seguimiento al entorno más cercano de la niña de 5 años de Villablanca (Huelva) que falleció por un cuadro "fulminante" de sepsis meningocócica, sin que haya por el momento ninguna novedad.

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha explicado a los periodistas que llevan a cabo "una vigilancia estrecha", principalmente del entorno más cercano de la menor, sin noticias de que haya alguna nueva afectación.

Ha explicado que se activaron los protocolos de control con carácter previo al fallecimiento y que se está evaluando la situación y "la complejidad con la que se haya desarrollado".

Ha añadido que eso tiene que ver "con qué tipo de vacunación" tenía la menor y con "circunstancias concretas", pero ha preferido ser "prudente" hasta que termine la investigación. EFE