La prima de riesgo española cae a 38 puntos básicos y se sitúa en mínimos desde 2008

Impulsado por sólidos indicadores económicos y confianza internacional, el diferencial de la deuda española frente a la alemana alcanzó niveles inéditos desde 2008, favorecido por subastas exitosas, menor emisión neta y mejores previsiones de crecimiento para España

Las subastas celebradas recientemente por el Tesoro español han generado una demanda significativa por parte de inversores internacionales, quienes solicitaron el doble de la cantidad de bonos y obligaciones que finalmente se adjudicaron, por un importe de 7.000 millones de euros. Este interés y la exitosa colocación de deuda han contribuido a reducir el diferencial entre los bonos españoles y los alemanes, que se situó durante la mañana en 38 puntos básicos, según informó EFECOM, alcanzando así el nivel más bajo registrado desde principios de septiembre de 2008.

El comportamiento favorable de la economía y las finanzas en España explica en gran parte este descenso en la prima de riesgo nacional respecto a la de Alemania. De acuerdo con datos recogidos por EFECOM y análisis de expertos como Manuel Pinto, indicadores clave como los datos de empleo y el índice PMI de servicios superaron las expectativas del mercado, en contraste con los resultados publicados en Alemania, donde las ventas minoristas, el empleo y las exportaciones generaron incertidumbre adicional.

En los últimos días, la prima de riesgo española ha mantenido una tendencia clara a la baja, descendiendo de 43,8 a 38,9 puntos básicos en apenas dos jornadas, según publicó EFECOM. Esta evolución también se ha visto influenciada por factores como las mencionadas subastas del Tesoro, descritas por Pinto como "un éxito", ya que la elevada demanda denota la confianza de los mercados en los activos nacionales, pese al contexto europeo e internacional.

Otra razón relevante para el comportamiento del diferencial se vincula a la situación económica alemana. Pinto explicó, según consignó EFECOM, que existen inquietudes en el país germano en torno al posible aumento del endeudamiento destinado a fortalecer el gasto militar y de infraestructuras, lo cual podría elevar la rentabilidad exigida a los bonos alemanes ante perspectivas de incremento en la inflación durante los próximos años.

El analista subrayó que los inversores "confían en la situación económica de España, destacando dentro de Europa como uno de los principales motores de crecimiento actual, generando una mayor confianza y por tanto mayor entrada de capital que favorece la demanda de activos financieros del país", según recogió EFECOM.

De acuerdo con los registros de 2025, el retroceso de la prima de riesgo española se apoyó de forma significativa en el buen desempeño de la economía nacional, con un crecimiento interanual del Producto Interno Bruto (PIB) del 2,8 % en el tercer trimestre, mientras que Alemania mostró un avance del 0,3 % en el mismo periodo. El propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, indicó que la economía española se habría expandido en torno al 0,7 % durante el cuarto trimestre del año anterior, según detalló EFECOM.

Los avances en la calificación crediticia de España también han influido en la reducción del diferencial de deuda. EFECOM reportó que los resultados favorables de los principales indicadores macroeconómicos han permitido reforzar la percepción de solvencia del país entre las agencias calificadoras. Además, la política de emisión de deuda siguió una estrategia prudente, reduciéndose en el último año la emisión neta en 5.000 millones de euros, para situarse en 55.000 millones.

Al cierre del pasado año, el diferencial de los bonos españoles a largo plazo en relación con sus equivalentes alemanes se ubicó en 43 puntos básicos, acercándose progresivamente a los mínimos históricos registrados ahora, detalló EFECOM. Este comportamiento refleja tanto la fortaleza interna de la economía española como el panorama de dudas existente en la economía alemana y el entorno internacional, factores que inciden directamente en la percepción de riesgo país en los mercados globales.

