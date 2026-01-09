Espana agencias

El exministro García-Margallo afirma que a Zapatero le espera un "papel estelar" en el futuro de Venezuela

Guardar

El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo (PP) cree que el expresidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero tendrá un "papel estelar" en el futuro de Venezuela.

En una entrevista en La 2 Cat y Ràdio 4 recogida por Europa Press. García-Margallo ha asegurado que, tras la captura por parte de los Estados Unidos del presidente venezolano Nicolás Maduro, al antiguo dirigente socialista le espera un "papel estelar" en el futuro del país, y le ha tildado de amigo firme, leal y constante del régimen bolivariano, textualmente.

Por otro lado, ha afirmado que en España se está produciendo un intento de beatificar a Pedro Sánchez "como una especie de Juana de Arco de la defensa de la democracia".

"Se alía con aquellos países en que precisamente la democracia no es el valor más cotizado. Todo responde a ese intento de hacer de Sánchez un paladín para parar el fascismo internamente y externamente", ha dicho.

POLÍTICA EXTERIOR DE TRUMP

Preguntado por la política exterior del presidente Trump, ha asegurado que esta no es aislacionista, sino unilateralista: "Trump no ha dicho jamás que vaya a desentenderse de los asuntos mundiales. De hecho, no hay un solo asunto mundial en que no haya metido la mano. Lo que ha dicho es que va a actuar por decisiones tomadas por los Estados Unidos sin contar con sus aliados".

Ha expresado que en el nuevo "desorden" mundial pueden ocurrir cosas tan pintorescas e inimaginables como que Ucrania se convierta en protectorado ruso o que los Estados Unidos sigan con una política de ingerencia en los países iberoamericanos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El exrector de la Carlos III, al banquillo por presuntas irregularidades en un proceso de selección

El exrector de la Carlos

Condenado a 12 años en un centro psiquiátrico por matar de 21 puñaladas a un conocido

Infobae

Sumar y Podemos acusan a Feijóo de mentir por decir ahora a la jueza que Mazón no le informó en tiempo real de la dana

Sumar y Podemos acusan a

El PPC no acudirá a la reunión convocada por Illa para explicar la nueva financiación

Infobae

Marta Hazas y Javier Veiga diseccionan la vida en pareja en 'Un matrimonio sin filtros'

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo asegura ante la jueza

Feijóo asegura ante la jueza de la DANA que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

La Guardia Civil detiene a 63 personas en la rave de Albacete: disturbios, organización del evento ilegal y delitos contra la salud pública

¿La gasolina caduca? Esto es lo que dicen los expertos

Juan José Ebenezer, mecánico: “El error más común con la grasa es creer que cuanto más pones mejor lubrica”

El negocio de la tele en el mayor hospital de Madrid: instalar 540 smart TV nuevas a cambio de ingresar 950.000 euros de los pacientes

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El Gobierno presenta su modelo de financiación autonómica con un aumento de 21.000 millones de euros: las comunidades recibirán más dinero de IRPF e IVA

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Las prestaciones de ingreso mínimo vital alcanzan a 400.000 personas más en España en 2025, un 19% más

Precio del oro en España hoy viernes 9 de enero: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”