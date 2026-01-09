Cellnex cae casi el 3% en bolsa tras rebajar su recomendación Goldman Sachs

El banco de inversión Goldman Sachs ha explicado que la corrección a la baja en su recomendación para Cellnex responde a que los múltiplos de valoración de las torres en el sector han tocado niveles mínimos históricos debido a la inquietud por el ritmo de crecimiento estructural en el ámbito de las infraestructuras de telecomunicaciones, aunque el propio banco considera que este fenómeno tendrá carácter transitorio. Así, el viernes, las acciones de Cellnex registraron uno de los descensos más pronunciados dentro del IBEX 35, cediendo cerca del 3%, según informó EFECOM.

De acuerdo con EFECOM, a las 11:30 horas, los títulos de Cellnex figuraban como los de mayor retroceso dentro del principal índice bursátil español, el IBEX 35, situando el precio de la acción en 26,48 euros, una baja del 2,78% respecto al cierre anterior. Al observar la evolución desde inicios de año, se aprecia que la compañía ha acumulado un retroceso bursátil del 2,37%.

Tal como publicó el medio, el ajuste por parte de Goldman Sachs no solo afectó a la recomendación, que pasó de “comprar” a “neutral”, sino que representó también una reducción en el objetivo de precio para Cellnex, pasando de 46 euros a 31 euros por título. El banco argumentó que el entorno actual de valoración, marcado por el descenso en los múltiplos de las torres de telecomunicaciones, ha estado influenciado por dudas sobre el potencial de crecimiento de largo plazo dentro del sector. Pese a ello, el informe de la entidad financiera subrayó que dicho descenso en valoraciones tendría alcance limitado en el tiempo.

Además del foco en el rendimiento bursátil, EFECOM destacó que Cellnex ha sido reconocida por su desempeño ambiental, ya que la empresa fue incluida, por séptimo año consecutivo, en la ‘Lista A’ de aquellas consideradas líderes en la lucha contra el cambio climático por la organización Carbon Disclosure Project (CDP). Esta entidad, con presencia en Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, recopila y divulga información sobre el impacto ambiental de organizaciones y ciudades a nivel global. Según detalló EFECOM, el reconocimiento del CDP se otorga a empresas que demuestran liderazgo y transparencia en la gestión del impacto climático.

La evolución de Cellnex en bolsa se enmarca en un contexto de incertidumbre para el sector europeo de infraestructuras de telecomunicaciones, donde analistas y entidades financieras evalúan tanto los riesgos derivados de ajustes regulatorios como la presión competitiva y la ralentización de nuevos despliegues. El informe de Goldman Sachs, según reportó EFECOM, reflejó la preocupación de los inversores respecto a la capacidad del sector para sostener ritmos elevados de expansión en el nuevo entorno.

El ajuste en la percepción de Cellnex por parte de la banca de inversión se suma a un panorama financiero en el que otras empresas del sector también han enfrentado movimientos en sus valoraciones. El impacto de la rebaja repercute en la confianza del mercado y eleva la sensibilidad a futuras recomendaciones o anuncios que involucren a las principales calificadoras y bancos de inversión.

La doble realidad de Cellnex, por un lado como referente bursátil con un retroceso significativo en la jornada y en el inicio del año, y por otro como compañía reconocida por su gestión ambiental, ilustra los múltiples factores a los que se enfrenta el sector de telecomunicaciones, tanto en materia financiera como en el ámbito de la sostenibilidad y la transparencia corporativa. Esta situación continúa generando atención entre inversores y analistas, atentos a la evolución de las valoraciones y los reconocimientos internacionales que influyen en el posicionamiento de las empresas en el mercado, según consignó el medio EFECOM.